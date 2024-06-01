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    4. Kreşlerde salgın alarmı! Uzmanı uyardı: Çocuklarda vakalar arttı “Tedavi edilmezse yoğun bakım ve ölüme kadar da gidebilir”

    Kreşlerde salgın alarmı! Uzmanı uyardı: Çocuklarda vakalar arttı “Tedavi edilmezse yoğun bakım ve ölüme kadar da gidebilir”

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.06.2024 11:57
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    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Yetmiş, Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonlarının şiddetli ishallere sebep olabildiğini ve kreşlerde salgın vakalarının arttığını bildirdi.

    Kreşlerde salgın alarmı! Uzmanı uyardı: Çocuklarda vakalar arttı “Tedavi edilmezse yoğun bakım ve ölüme kadar da gidebilir”

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Yetmiş, sıcak havaların artmasıyla çocuklarda ishal vakalarında artış yaşandığını söyleyerek, bu enfeksiyonun insandan insana bulaşarak yayıldığını kaydetti.

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    Dr. Yetmiş, “Malumunuz yaz ayları gelmeye başladı. Bununla birlikte ishal vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle kreşlerde salgınlar artmış durumda. Yaz aylarının gelmesiyle daha çok Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonları şiddetli ishallere sebep olabilmekte.

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    Bu ishaller de çocuklarda sıvı kaybı ve hastane yatışlarıyla seyredebilmektedir. İshal, kaka sıklığının ve yumuşaklığının artması diye tarif ederiz. Buna sebep olan virüslerde herhangi bir tedavi yok maalesef. Evde destek tedavisi ve probiyotiklerle tedavi ediyoruz. Özellikle evde yoğurt, ayran, muz, makarna, pilav, haşlanmış patatesin yanı sıra, yoğurt, mısır nişastası ve muzu karıştırarak oluşturduğumuz kür çocuklara iyi gelecektir. Gün içerisinde çocuklarımıza bunları yedirdiğimiz takdirde ishal sıklığı azalıyor” dedi.

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    "YOĞUN BAKIM VE ÖLÜME KADAR GİDEBİLİR"

    Evde uygulanan ek gıda takviyeleriyle hastalığın geçmemesi durumunda hastaneye başvurulması gerektiğine dikkat çeken Yetmiş, “Bahsettiğim önerilere rağmen çocuğunuzun ishali durmuyorsa, kusma varsa o zaman mutlaka çocuk doktoruna başvurmalısınız. Hem damardan tedavi hem kan tahlillerine bakıyoruz.

    çocuk hasta doktor aile

    İshal olmasına sebep olan bakteriyse eğer antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Virüs ise eğer damardan tedavi ya da hastane yatışı ile tedavisi gerçekleştiriyoruz. Eğer çocuk çok sıvı kaybederse, kan değerlerinde bozulmaya, hatta yoğun bakım ve ölüme kadar da gidebilir. O yüzden çocuğunuz çok kusuyorsa, çok ishali varsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    ishal yoğun bakım
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