Kritik açıklama! 'Aşının yolu uzun' dedi ve uyardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, aşının etkinliğinin yanı sıra kaç doz uygulanacağının belirlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Aşısı bulunan birçok hastalık için bile tekrarlayan aşı dozlarına gereksinim duyulduğuna işaret eden Şahiner, etkenin türüne ve aşının tipine göre belirli aralıklarla tekrarlayan dozlar uygulanarak aşıya karşı vücudun bağışıklık tepkisinin pekiştirildiğini anlattı. Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirilecek aşıda tercih edilen vektöre veya antijenin sunum şekline göre aşının uyaracağı bağışıklık tepkisinin beklenene göre daha düşük olması da söz konusu olabilir. Ayrıca daha önceki koronavirüs aşı çalışmalarının düşük etkinliği de söz konusu olduğunda araştırmacıların önünde daha birçok büyük engel var.

Salgın kontrolünün en önemli ayaklarından biri olan güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi için mevcut çalışmaların tamamlanması belirli bir zaman alacağı gibi, tedarik ve uygulama süreçleri için de ayrıca ek sürelere ihtiyaç duyulacak. Tüm bu karmaşaya ikinci veya üçüncü güçlendirici ek dozların gerekliliği gibi bir parametre daha eklendiğinde aşı tedarik süreci ve aşıya erişim zamanı daha da uzayacak."