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Kritik açıklama! 'Aşının yolu uzun' dedi ve uyardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yürütülen aşı çalışmalarının etkinliğinin tespit edilmesi, doz miktarının belirlenmesi, tedarik ve uygulama süreçlerinin uzun zaman alabileceği, bun nedenle maske-mesafe-hijyen kuralına tam uyum gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Kritik açıklama! 'Aşının yolu uzun' dedi ve uyardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, aşının etkinliğinin yanı sıra kaç doz uygulanacağının belirlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Aşısı bulunan birçok hastalık için bile tekrarlayan aşı dozlarına gereksinim duyulduğuna işaret eden Şahiner, etkenin türüne ve aşının tipine göre belirli aralıklarla tekrarlayan dozlar uygulanarak aşıya karşı vücudun bağışıklık tepkisinin pekiştirildiğini anlattı. Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirilecek aşıda tercih edilen vektöre veya antijenin sunum şekline göre aşının uyaracağı bağışıklık tepkisinin beklenene göre daha düşük olması da söz konusu olabilir. Ayrıca daha önceki koronavirüs aşı çalışmalarının düşük etkinliği de söz konusu olduğunda araştırmacıların önünde daha birçok büyük engel var.

Salgın kontrolünün en önemli ayaklarından biri olan güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi için mevcut çalışmaların tamamlanması belirli bir zaman alacağı gibi, tedarik ve uygulama süreçleri için de ayrıca ek sürelere ihtiyaç duyulacak. Tüm bu karmaşaya ikinci veya üçüncü güçlendirici ek dozların gerekliliği gibi bir parametre daha eklendiğinde aşı tedarik süreci ve aşıya erişim zamanı daha da uzayacak."

"İKİNCİ ENFEKSİYONLAR HAFİF GEÇİRİLSE DE ENFEKSİYONUN YAYILIMINDA ROL OYNAYABİLİR"

Doç. Dr. Şahiner, salgınların sona ermesinde en önemli faktörlerden biri olan toplumsal bağışıklığın bu salgın için henüz düşük düzeylerde olduğunu, iyileşen kişilerin ikinci kez enfeksiyona yakalanma olasılıklarının da bulunduğunu dile getirdi.

Şahiner, "Her ne kadar ikinci enfeksiyonlar çok daha hafif geçirilse de bu kişiler enfeksiyonun yayılımında rol oynayabilir ve bu kişilerden virüsü kapan ve altta yatan hastalığı olan riskli kişilerde enfeksiyon bildiğimiz gibi şiddetli seyredebilir." diye konuştu.

Aşının yolunun uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyumun gerekli olduğuna dikkati çeken Şahiner, "Aşı geliştirilecek mi, toplumsal bağışıklık olacak mı, mutasyon olur mu gibi konulara odaklanmak yerine bir süre daha şu an için elimizdeki en önemli silahlar olan mesafe ve maske kullanımı, kalabalık, kapalı alanlarda bulunmaktan kaçınma ve diğer insanların haklarına saygı içerisinde yaşamaya özen göstermemiz gerekiyor. Öte yandan el yıkamak maske ve mesafe ile eşdeğer değildir. Dakikalarca ve saatlerce muhabbet edip birbirimizin eline kolonya dökerek bu virüsten kurtulamayız. Bu nedenle maske, fiziksel mesafe ve el hijyeni birlikte yapılmalı." sözlerine yer verdi.

AA

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