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Kritik bilgiyi Ukrayna verdi: Rusya başaramadı

24.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus birlikleri savaşın ilk gününden bu yana başkent Kiev'e ilerlerken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın geçtiğimiz bir ayda Kiev'i kuşatamadığını açıkladı.

Kritik bilgiyi Ukrayna verdi: Rusya başaramadı

Rusya'nın başlattığı savaş 29'uncü günde devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son duruma ilişkin verdiği bilgilere, başkent Kiev'in, Rusya tarafından kuşatılamadığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

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"VAZGEÇMEDİLER"

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.

Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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