Kritik MGK öncesi Suriye'nin kuzeyinde dikkat çeken görüntü! Rejim ve teröristler yan yana hazırlık yaptı

Son dakika haberine temmuz ayı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi, yurt içi ve yurt dışında yürütülen terör operasyonları ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olan yeni harekat olacak.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Toplantıda, Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek. MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU

Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

REJİM VE PKK/YPG, YAN YANA HAZIRLIK YAPTI

Türkiye'nin olası harekat planı şu günlerde Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyinde kayda alınan görüntülerde rejim güçleri ile Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin yığınak yaptığı bildirildi. Görüntülerin, Kobani ve Ayn İsa bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.





