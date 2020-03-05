Kritik zirve öncesi BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Türkiye ve Rusya'a çağrı

Pedersen, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşının 10'uncu yılına girdiğini belirterek, "Bugün de tekrar yeniden gördüğümüz gibi çatışmalar bölgesel ve küresel barış ile güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Ülke içinde ve dışındaki Suriyelileri "belirsiz bir gelecek" beklediğini anlatan Pedersen, "Ortak hedefimiz, bunun yerine Suriye'yi istikrara kavuşturmak, mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için koşullar oluşturmak ve tüm Suriyeliler için daha iyi bir gelecek kurmak olmalıdır." diye konuştu.

"İDLİB'DE YERİNDEN EDİLENLERİN YÜZDE 81'İ KADIN VE ÇOCUK"

Pedersen, Suriye'de siyasi çözüm için çalıştıklarını ama İdlib örneğinde olduğu gibi daha fazla gerginlik ve savaşın kapıda olduğunu, bunun da, beraberinde daha fazla ölüm ve yerinden edilme getireceği uyarısında bulundu.

İdlib'de isim vermeden Beşşar Esed rejiminin havadan ve karadan yaptığı bombardımanlara işaret eden Pedersen, 1 Aralık 2019'dan bugüne dek 900 binden fazla sivilin yerinden edildiğini aktardı.