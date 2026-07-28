Kriz anlarındaki gizli karakterini analiz ediyoruz!

1/8 Tam dışarı çıkacakken kahveni üzerine döktün, ne yaparsın? Hızlıca üstümü değiştirir, çıkarım. Moralim bozulur, dışarı çıkmaktan vazgeçerim. Söylenmeye başlarım. Panik yapmam, olur böyle şeyler.

2/8 Arkadaş grubunda kimsenin çözemediği bir sorun var diyelim, sen nasıl tepki verirsin? Kontrolü elime alırım. Fikir üretmeye çalışırım. Önce diğerlerini dinlerim. Hiç karışmam, sadece izlerim.

3/8 Bir plan son anda iptal oldu, ne yaparsın? Hemen yeni plan yaparım. Eve dönerim. Moralim bozulur. Pek sorun etmem, kendi başıma takılırım.

4/8 Navigasyon yanlış yönlendirdi ve kayboldun... Alternatif rota bulurum. Birine sorarım. Telaşlanırım ne yapacağımı bilemem. Panik yapmam, bir şekilde çözerim.

5/8 Bir arkadaşın kriz anında seni aradı, ona nasıl yardımcı olursun? Mutlaka bir çözüm üretirim. Sakinleştirmeye çalışırım. Kafasını dağıtacak bir şey öneririm. Ondan önce ben panik olurum!

6/8 Aynı anda üç iş yetiştirmen gerekiyor, nasıl yaparsın? Öncelik sırası yaparım. En kolayından başlarım. Bir süre kafamı toplar öyle başlarım. Stres yaparım, karar veremem.

7/8 Bir şeyler ters gitmeye başladığında en sık kurduğun cümle hangisi? "Elbet bir çözüm bulunur." "Önce biraz sakinleşeyim." "Neden hep beni buluyor?" "Ne yapacağım şimdi ben?"