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Kriz anlarındaki gizli karakterini analiz ediyoruz!

Herkes sakin günlerde hemen hemen aynı şekilde davranabilir. Ama işler kontrolden çıktığında gerçek karakter ortaya çıkar! Peki sen kriz anlarında nasıl biri oluyorsun? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Kriz anlarındaki gizli karakterini analiz ediyoruz!

Kriz anlarındaki gizli karakterini analiz ediyoruz!

1/8

Tam dışarı çıkacakken kahveni üzerine döktün, ne yaparsın?

Tam dışarı çıkacakken kahveni üzerine döktün, ne yaparsın?
Hızlıca üstümü değiştirir, çıkarım.
Moralim bozulur, dışarı çıkmaktan vazgeçerim.
Söylenmeye başlarım.
Panik yapmam, olur böyle şeyler.
2/8

Arkadaş grubunda kimsenin çözemediği bir sorun var diyelim, sen nasıl tepki verirsin?

Arkadaş grubunda kimsenin çözemediği bir sorun var diyelim, sen nasıl tepki verirsin?
Kontrolü elime alırım.
Fikir üretmeye çalışırım.
Önce diğerlerini dinlerim.
Hiç karışmam, sadece izlerim.
3/8

Bir plan son anda iptal oldu, ne yaparsın?

Bir plan son anda iptal oldu, ne yaparsın?
Hemen yeni plan yaparım.
Eve dönerim.
Moralim bozulur.
Pek sorun etmem, kendi başıma takılırım.
4/8

Navigasyon yanlış yönlendirdi ve kayboldun...

Navigasyon yanlış yönlendirdi ve kayboldun...
Alternatif rota bulurum.
Birine sorarım.
Telaşlanırım ne yapacağımı bilemem.
Panik yapmam, bir şekilde çözerim.
5/8

Bir arkadaşın kriz anında seni aradı, ona nasıl yardımcı olursun?

Bir arkadaşın kriz anında seni aradı, ona nasıl yardımcı olursun?
Mutlaka bir çözüm üretirim.
Sakinleştirmeye çalışırım.
Kafasını dağıtacak bir şey öneririm.
Ondan önce ben panik olurum!
6/8

Aynı anda üç iş yetiştirmen gerekiyor, nasıl yaparsın?

Aynı anda üç iş yetiştirmen gerekiyor, nasıl yaparsın?
Öncelik sırası yaparım.
En kolayından başlarım.
Bir süre kafamı toplar öyle başlarım.
Stres yaparım, karar veremem.
7/8

Bir şeyler ters gitmeye başladığında en sık kurduğun cümle hangisi?

Bir şeyler ters gitmeye başladığında en sık kurduğun cümle hangisi?
"Elbet bir çözüm bulunur."
"Önce biraz sakinleşeyim."
"Neden hep beni buluyor?"
"Ne yapacağım şimdi ben?"
8/8

Krizi tamamen çözdükten sonra ne yaparsın?

Krizi tamamen çözdükten sonra ne yaparsın?
Hiçbir şey olmamış gibi devam ederim.
Olanları uzun uzun analiz ederim.
Gün boyu yorgun hissederim.
Herkese olayı anlatırım.
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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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