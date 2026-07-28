Kriz anlarındaki gizli karakterini analiz ediyoruz!

1/8
Tam dışarı çıkacakken kahveni üzerine döktün, ne yaparsın?
Hızlıca üstümü değiştirir, çıkarım.
Moralim bozulur, dışarı çıkmaktan vazgeçerim.
Panik yapmam, olur böyle şeyler.
2/8
Arkadaş grubunda kimsenin çözemediği bir sorun var diyelim, sen nasıl tepki verirsin?
Fikir üretmeye çalışırım.
Önce diğerlerini dinlerim.
Hiç karışmam, sadece izlerim.
3/8
Bir plan son anda iptal oldu, ne yaparsın?
Pek sorun etmem, kendi başıma takılırım.
4/8
Navigasyon yanlış yönlendirdi ve kayboldun...
Telaşlanırım ne yapacağımı bilemem.
Panik yapmam, bir şekilde çözerim.
5/8
Bir arkadaşın kriz anında seni aradı, ona nasıl yardımcı olursun?
Mutlaka bir çözüm üretirim.
Sakinleştirmeye çalışırım.
Kafasını dağıtacak bir şey öneririm.
Ondan önce ben panik olurum!
6/8
Aynı anda üç iş yetiştirmen gerekiyor, nasıl yaparsın?
Bir süre kafamı toplar öyle başlarım.
Stres yaparım, karar veremem.
7/8
Bir şeyler ters gitmeye başladığında en sık kurduğun cümle hangisi?
"Elbet bir çözüm bulunur."
"Önce biraz sakinleşeyim."
"Neden hep beni buluyor?"
"Ne yapacağım şimdi ben?"
8/8
Krizi tamamen çözdükten sonra ne yaparsın?
Hiçbir şey olmamış gibi devam ederim.
Olanları uzun uzun analiz ederim.
Gün boyu yorgun hissederim.