Kriz büyüyor: Twitter şimdi de Donald Trump'ın fotoğrafını sildi!

Donald Trump ile Twitter'ın arası bir hayli açık malumunuz. Twitter, Donald Trump'ın tweet'lerine 'manipüle edilmiş medya' etiketi koyunca bu kriz daha derinleşmişti. Ancak kriz henüz bitmiş değil, hatta krizde yeni bir perde daha açılmış durumda.

TWİTTER TRUMP'IN FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Twitter, Donald Trump'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafı platformdan sildi. Twitter buna sebep olarak ise telif haklarını gösterdi. Zira, Twitter'ın iddiasına göre fotoğrafın haklarını elinde bulunduran New York Times, Trump'ın kendilerine ait bir fotoğrafı paylaştığını görür görmez Twitter'a Donald Trump'ı şikayet etti. Twitter da şikayeti dikkate aldı ve söz konusu fotoğraf Twitter tarafından kaldırıldı.

'BAŞVURU SONRASI KALDIRILMIŞTIR'

Twitter, kaldırılan fotoğrafın altına ise bir not düşmeyi ihmal etmedi. Twitter notunda ''Bu fotoğraf, haklarını elinde bulunduran kurum tarafından yapılan başvuru sonrası kaldırılmıştır.'' ifadelerine yer verdi. Donald Trump, ise söz konusu notu hesabı yorumsuz bir şekilde paylaşarak tepkisini dile getirdi.



