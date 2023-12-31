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Kriz yaşanan 'Süper Kupa' sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi! 'Muhalif gençlik' hesabının sahibi tutuklandı

30.12.2023 23:43 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kriz yaşanan Süper Kupa finali sonrası sosyal medyada adeta paylaşım rekoru kırılmıştı. Paylaşım yapan hesaplardan bazıları hakkında 'provokatif' paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi Ali Kağan Yıldırım bugün tutuklandı.

Kriz yaşanan 'Süper Kupa' sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi! 'Muhalif gençlik' hesabının sahibi tutuklandı

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupası finali, Suudi yönetiminin Atatürklü pankart ve tişörtlere izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. İki takım da bu yasağa tepki göstererek yurda dönmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Ses getiren olayla ilgili bazı hesaplar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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TUTUKLANDI

Gün içinde bazı hesap sahipleri gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde gözaltılara bir yenisi daha eklendi. Muhalif Gençlik isimli hesabın yönetici Ali Kağan Yıldırım gözaltına alındı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, bugün yaptığı paylaşımla Yıldırım'ın tutuklandığını duyurdu.

Ayrıca gözaltı sürecinde söz konusu hesabı kullanan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldı.

ADALET BAKANI DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer vermişti.


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Gözaltı süper kupa
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