Kronik pelvik ağrılar kadınları tehdit ediyor

Kronik Pelvik Ağrılar, göbek deliğinin alı ile leğen kemiği arasında 6 aydan daha uzun süren ağrı olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir alanı kapsayan Kronik Pelvik Ağrılar, nedeniyle kadınların yüzde 25’i her ayın 2-3 gününü yatakta geçirmektedir. Kronik Pelvik Ağrıların baş gösterdiği dönemlerde kadınların yarısı günlük aktivitelerine uzun süre ara vermek zorunda kalabiliyor, yüzde 90’ı ise ilişki sırasında ağrı hissediyor.

Bu ağrılara yol açan birçok sebep olabilir. Eğer kronik pelvik ağrı başka bir sağlık problemine bağlı ortaya çıkıyorsa, bu problemin tedavi edilmesi ağrının geçmesi için yeterli olacaktır.

Şiddetli ağrı uzun süre devam edebilir. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yorgunluğa sebep olur. Hasta ağrıyla baş edebilmek için günlük hayatında duygusal ve davranışsal değişikliklere gider.

Kronik Pelvik Ağrılar, 6 ay ya da daha uzun süre devam etmesi, alışılmış tedaviler ağrıyı geçirmemesi ya da çok az rahatlama sağlaması, hastanın uyumakta zorlanması ya da çok fazla uyuması, kabızlık, iştah azalması, ağır hareketler ya da tepkiler ve depresyonun diğer belirtileri, sürekli hüzünlü ve ağlamaklı olması, sürekli azalan fiziksel aktivite, bir eş ,anne ve çalışan olarak görevlerini yerine getirmekte zorlanması gibi durumlarla kendini gösterebilir.