Kronik pelvik ağrılar kadınları tehdit ediyor

Kronik Pelvik Ağrılar, göbek deliğinin alı ile leğen kemiği arasında 6 aydan daha uzun süren ağrı olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir alanı kapsayan Kronik Pelvik Ağrılar, nedeniyle kadınların yüzde 25’i her ayın 2-3 gününü yatakta geçirmektedir. Kronik Pelvik Ağrıların baş gösterdiği dönemlerde kadınların yarısı günlük aktivitelerine uzun süre ara vermek zorunda kalabiliyor, yüzde 90’ı ise ilişki sırasında ağrı hissediyor.
Bu ağrılara yol açan birçok sebep olabilir. Eğer kronik pelvik ağrı başka bir sağlık problemine bağlı ortaya çıkıyorsa, bu problemin tedavi edilmesi ağrının geçmesi için yeterli olacaktır.
Şiddetli ağrı uzun süre devam edebilir. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yorgunluğa sebep olur. Hasta ağrıyla baş edebilmek için günlük hayatında duygusal ve davranışsal değişikliklere gider.
Kronik Pelvik Ağrılar, 6 ay ya da daha uzun süre devam etmesi, alışılmış tedaviler ağrıyı geçirmemesi ya da çok az rahatlama sağlaması, hastanın uyumakta zorlanması ya da çok fazla uyuması, kabızlık, iştah azalması, ağır hareketler ya da tepkiler ve depresyonun diğer belirtileri, sürekli hüzünlü ve ağlamaklı olması, sürekli azalan fiziksel aktivite, bir eş ,anne ve çalışan olarak görevlerini yerine getirmekte zorlanması gibi durumlarla kendini gösterebilir.
Kronik Pelvik Ağrıların En Yaygın Sebepleri
Kronik Pelvik Ağrıların birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden bir tanesi endometriozis olabilir. Hormonal değişime bağlı olarak bu dokular aynı rahim içi tabaka (endometrium) gibi kalınlaşır, dökülür ve kanar. Ancak rahim içinde olduğu gibi bu dokular vajina yoluyla dışarı atılamadığından dolayı karın içerisinde ağrılı kistlere ya da yapışıklıklara neden olur.
Ağrılı Pelvik Taban Kas Spazmı: leğen kemiğinin içinde, rahmi, mesaneyi, rektumu tutan pelvik taban kaslarında kasılma ve şiddetli ağrı görülür.
Pelvik Enflamatuar Hastalık (Kronik): Cinsel ilişki ile geçen hastalıklar, uzun süren, devam eden enfeksiyonlara, pelvik organlarda, yumurtalık ve rahim etrafında şiddetli yapışıklıklara yol açabilir.
Myomlar: Rahimin iyi huylu tümörleridir. Alt karında ağırlık ve baskı hissine neden olabilirler.
İrritabl Barsak Sendromu: Şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi semptomlar irritabl barsak sendomu ile ilişkili olabilir, bu da pelvik ağrı ve baskıya sebep olabilir.
Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit): mesanede tekrar eden ağrı ve sık idrara gitme ihtiyacı ile yakından ilişkili olabilir. Mesaneniz doluyken ağrıyı hissedip boşalttığınızda ağrınız geçici olarak düzelmesiyle öğrenebilirsiniz.
Pelvik Konjesyon Sendromu: Rahim ve yumurtalıkların etrafındaki genişlemiş, varis tipi damarlar ağrıya neden olabilir. Bu hastalarda bacaklarda, baldırlarda ve perinede de varisler görülebilir.
Karın ön duvarı ağrıları: Özellikle eski ameliyatlara bağlı nöröpatik ağrı (aynı şeker hastalığında ayaklarda görülen şikayetler) burada da görülebilir. Tanısı ve tedavisi diğer tüm nedenlerden oldukça farklıdır.
Psikolojik faktörler: depresyon, kronik stres ya da cinsel fiziksel taciz kronik pelvik ağrı riskini arttırabilir. Duygusal stres ağrıyı kötüleştirir, kronik ağrıyla yaşamak duygusal strese neden olur ve kısır döngü oluşur.
Kronik Pelvik Ağrıların Tedavisi, ağrının çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Hastalığın tedavisinde en önemli nokta tanının koyulmasıdır. Tanı konulamadığı durumlarda, tedavi ağrıyı geçirmeye yönelik olacaktır. Ağrı kesiciler, antibiyotik, hormon tedavisi, antidepresanlar, lokal anestezik, botox ve son olarak cerrahi ağrıyı tedavi etmek için kullanılan yöntemlerdir.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
drtanerusta@gmail.com
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