Kuaför dükkanına silahlı saldırı: 1'i ağır 6 yaralı

Olay dün akşam akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaför dükkanına araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine kurşun yağdırdı.

Saldırıda kuaför dükkanında bulunan 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.



Yaralanan 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirerek kaçanlar ise her yerde aranıyor.

"ARALARINDA HASIMLIK VARDI"

Silah seslerini duyan bir kişi de "Berbere sıkmışlar tam olarak biz de bilmiyoruz. Saldırı erkek kuaförüne oldu. Aralarında hasımlık var. Ağabeylerini vurmuşlar. Tam olarak biz de hepsini bilmiyoruz" dedi. (İHA-DHA)



