KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitleri paylaştı! 150 bit yumurtası milyonlarca kişi tarafından izlendi

Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitleri paylaştı! 150 bit yumurtası milyonlarca kişi tarafından izlendi

12.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuaförler müşterilerine yaptıkları saçları ve yaşadıkları farklı deneyimleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. TikTok'ta müşterisinin saçında bulduğu 150 bit yumurtasını paylaşan bir kuaför yayınladığı videoyla viral oldu. Milyonlarca kişinin izlediği videoda biti nasıl temizlediğini anlattı.

Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitleri paylaştı! 150 bit yumurtası milyonlarca kişi tarafından izlendi

Bitler temas yoluyla oldukça kolay bir şekilde bulaşabilmektedir. Kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bitlerin mutlaka temizlenmesi gerekir. Avustralyalı bir kuaför, yayınladığı videoda müşterisinin kitlesel bit istilasını gösterdi. Viral olan video sosyal medya kullanıcılarını şok etti.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093452

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093651

Rachel Maroun, diğer bit istilalarını tedavi etmeye adadığı sayfasında, yayınladığı günden beri 5,2 milyon görüntüleme alan TikTok'u geçen ay paylaştı. Güzellik uzmanı, tüyler ürpertici paletli yumurtaların görünür olması nedeniyle müşterisinin birkaç aydır bitten muzdarip olduğunu hemen anlayabildiğini iddia ediyor.

BİR PARAZİT 150 YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093357

Maroun, "Yumurtalar tipik olarak kafa derisine çok yakın bırakılır. Öyleyse bunların saçıyla birlikte uzadığını söyleyebilirim." Maroun, yetişkin bir parazitin 150'ye kadar yumurta bırakabileceğini ortaya çıkardı. Maroun, "Her biri 150 yumurta, hızlı bir istila için bir reçetedir" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093404

Kadın, "Bu yumurta kabuklarını parçalayacak veya sizin için çıkaracak kimyasal bir ürün yok, böylece taramanız gerekecek" dedi. Maroun, fırçasını temizlemek için temizlik bezi kullanıyor. Bu aynı zamanda ne tür bitlerle uğraştığını daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093519

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093526

Maroun, "Bu, bitlerin yaşam döngüsünde nerede olduğumuzu bilmeme ve bir sonraki bölüme ne zaman geçebileceğimi bilmeme yardımcı oluyor" diyor.

VİDEOYU İZLEYENLER KAŞINDIKLARINI PAYLAŞTI

Videoyu izleyen bir kullanıcı "Bu başımı kaşındırdı" dedi. Maroun, ilk olarak 2022 yılının Ağustos ayında, COVID-19 nedeniyle yaklaşık altı aydır bitlenen genç bir kızı kandırdığını gösteren bir video yayınladıktan sonra viral oldu. Maroun, çocuğu ürkütücü sürüngenlerden kurtarmanın en kolay yolunun sadece saçını kazımak olduğunu söyledi, ancak kuaför "esmer Rapunzel"i saçından mahrum etmek istemediğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 093428

SAÇLARI TARAMAK İÇİN ÜÇ SAAT HARCADI

Maroun, "Her randevuda saçlarını taramak için yaklaşık üç saat harcadım," diye hatırladı. "İlk tedavide bazı noktaların yanına bile yaklaşamadım - kulağının üstü yumurtalarla dolmuştu ve bu, saçlarının yapışkan bir durumda kilitlenmesine neden olmuştu. Acele etmedik ve onun rahat ettiği şeyi seçtik - ve başardık," diye sözlerini tamamladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İster annenize ister kendinize alın! Yürüyüş yapmayı sevenlerin çok hoşuna giden o ayakkabılarİster annenize ister kendinize alın! Yürüyüş yapmayı sevenlerin çok hoşuna giden o ayakkabılar
En beğendiğiniz tüy gizli gücünüzü ortaya çıkarıyorEn beğendiğiniz tüy gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
Sakın yapmayın! Bu saç modeli hatası 10 yaş büyük gösteriyorSakın yapmayın! Bu saç modeli hatası 10 yaş büyük gösteriyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok Kuaför Saç biti bit müşteri rapunzel saç viral saç biti nasıl temizlenir sürüngenler eo

En Çok Okunan Haberler

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

Memur maaşı yorumu! "20 bin değil..."

Memur maaşı yorumu! "20 bin değil..."

Büyük göğüsleri yüzünden eleştiriliyor! Saklamak için...

Büyük göğüsleri yüzünden eleştiriliyor! Saklamak için...

Resimde kaç hayvan var? Sadece çok zekiler görebiliyor

Resimde kaç hayvan var? Sadece çok zekiler görebiliyor

34 yıllık kocasını boşadıktan sonra bambaşka birine dönüştü

34 yıllık kocasını boşadıktan sonra bambaşka birine dönüştü

Bu makyaj hilesi dudaklarınızı dolgu yaptırmış gibi büyütüyor

Bu makyaj hilesi dudaklarınızı dolgu yaptırmış gibi büyütüyor

İlginizi Çekebilir

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.