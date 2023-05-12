Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitleri paylaştı! 150 bit yumurtası milyonlarca kişi tarafından izlendi

Bitler temas yoluyla oldukça kolay bir şekilde bulaşabilmektedir. Kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bitlerin mutlaka temizlenmesi gerekir. Avustralyalı bir kuaför, yayınladığı videoda müşterisinin kitlesel bit istilasını gösterdi. Viral olan video sosyal medya kullanıcılarını şok etti.

Rachel Maroun, diğer bit istilalarını tedavi etmeye adadığı sayfasında, yayınladığı günden beri 5,2 milyon görüntüleme alan TikTok'u geçen ay paylaştı. Güzellik uzmanı, tüyler ürpertici paletli yumurtaların görünür olması nedeniyle müşterisinin birkaç aydır bitten muzdarip olduğunu hemen anlayabildiğini iddia ediyor.

BİR PARAZİT 150 YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Maroun, "Yumurtalar tipik olarak kafa derisine çok yakın bırakılır. Öyleyse bunların saçıyla birlikte uzadığını söyleyebilirim." Maroun, yetişkin bir parazitin 150'ye kadar yumurta bırakabileceğini ortaya çıkardı. Maroun, "Her biri 150 yumurta, hızlı bir istila için bir reçetedir" dedi.

Kadın, "Bu yumurta kabuklarını parçalayacak veya sizin için çıkaracak kimyasal bir ürün yok, böylece taramanız gerekecek" dedi. Maroun, fırçasını temizlemek için temizlik bezi kullanıyor. Bu aynı zamanda ne tür bitlerle uğraştığını daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Maroun, "Bu, bitlerin yaşam döngüsünde nerede olduğumuzu bilmeme ve bir sonraki bölüme ne zaman geçebileceğimi bilmeme yardımcı oluyor" diyor.

VİDEOYU İZLEYENLER KAŞINDIKLARINI PAYLAŞTI

Videoyu izleyen bir kullanıcı "Bu başımı kaşındırdı" dedi. Maroun, ilk olarak 2022 yılının Ağustos ayında, COVID-19 nedeniyle yaklaşık altı aydır bitlenen genç bir kızı kandırdığını gösteren bir video yayınladıktan sonra viral oldu. Maroun, çocuğu ürkütücü sürüngenlerden kurtarmanın en kolay yolunun sadece saçını kazımak olduğunu söyledi, ancak kuaför "esmer Rapunzel"i saçından mahrum etmek istemediğini söyledi.

SAÇLARI TARAMAK İÇİN ÜÇ SAAT HARCADI

Maroun, "Her randevuda saçlarını taramak için yaklaşık üç saat harcadım," diye hatırladı. "İlk tedavide bazı noktaların yanına bile yaklaşamadım - kulağının üstü yumurtalarla dolmuştu ve bu, saçlarının yapışkan bir durumda kilitlenmesine neden olmuştu. Acele etmedik ve onun rahat ettiği şeyi seçtik - ve başardık," diye sözlerini tamamladı.



