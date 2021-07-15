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Kuaförde dehşet! Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

15.07.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Ramazan U., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Kuaförde dehşet! Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre, inşaatlarda elektrikçilik yapan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay’ın işlettiği kuaför dükkanına geldi.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., kuaför dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı bıçakla Nihan Atay’ı 7 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ramazan U, ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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kadına şiddet Kayseri
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