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Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç Single kimdir, nereli, kaç yaşında?

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 20:09 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yarışması Kuaförüm Sensin yarışmasının jürisi değişti. Jüri koltuğuna oturan Seçkin Süngüç’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Seçkin Süngüç kimdir, kaç yaşında ve memleketi neresi? İşte Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç'ün hayatı..

Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç Single kimdir, nereli, kaç yaşında?

Show TV'de yayınlanan ekranların sevilen yarışması Kuaförüm Sensin yarışmasının jürisi değişti. Jüri koltuğuna oturan Seçkin Süngüç’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Seçkin Süngüç kimdir, kaç yaşında ve memleketi neresi? Cevabı haberimizde…

Kuaförüm Sensin Yeni Jüri Üyesi Seçkin Süngüç Nereli?

Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç, Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri koltuğuna oturunca dikkat çekti. 15 yıldır sanat camiasının içinde olan Seçkin Süngüç birçok ünlüyle birlikte çalıştı. Makyaj artistliğinin yanında müzikle de ilgilenen Süngüç 2017 yılında bir single çıkardı. Hem müzikle ilgilnen hem de Kuaförüm Sensin yarışması ile karşımıza çıkan Seçkin Süngüç kimmiş anlatalım…

seçkin süngüç

Seçkin Süngüç Kuaförüm Sensin jürisi kaç yaşında, burcu nedir?

Majyaj artisti olarak TV’den yeni yeni tanımaya başladığımız Seçkin Süngüç’ün memleketi İstanbul. 14 Ağustos 1984 yılında doğan yeni jüri üyesi tam bir aslan burcu. 15 yıldır medya sektörüyle iç içe olan Süngüç sadece Türkiyeli yıldızlarla çalışmamış. Geçmişinde dünyaca ünlü yıldızlar; Jessica Stam ve Bar Rafaeli gibi modeller de var.

seçkin süngüçç

Seçkin Süngüç ‘ün meslek hayatı nasıl başladı?

İlk kez İstanbul Taksim Mac Pro mağazasında make –up olarak çalışmaya başlayan Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç burada 5 yıl çalışarak; event team makeup, make-up artist olarak görev aldı. Daha sonra; reklam, klip, katalog, defile, dergi, imaj, editoryal, İstanbul Fashion Week, fashionable gibi bir çok çekimde yer aldı. Bu çekimler sırasında dünyaca ünlü birçok yabancı ile tanıştı.

Seçkin Süngüç’ün ilk şarkısı ve klibi nedir?

Daha küçük yaşlarda iken müziğe çok ilgisi olduğunu anlatan Seçkin Süngüç ‘ün ilk klibi olan “Yokuş” isimli teklisinde klip yönetmeni ise Nihat Odabaşı olmuş.

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