Kuaförün yolunu unutacaksınız! Saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu

İşte saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu...

KAHVERENGİ SAÇ İÇİN

Kahverengi saçları olanlar parlak ve daha güzel ton elde etmek için adaçayı ve biberiye karışımı kullanabilir. 4-6 yemek kaşığı ve 1-2 yemek kaşığı biberiyeyi kaynar suya ekleyin. Düşük ısıda 4 dakika kaynatmaya devam edin, ardından elde edilen karışımın yaklaşık bir saat kadar soğumasını bekleyin. Karışımla temiz saçları tekrar tekrar durulayın. İstenen sonucu almak için prosedürü tekrarlamaya devam edin. Daha doymuş bir renk için, siyah çay ekleyebilirsiniz. Ceviz kabuğu ile da daha derin kahverengi tonları elde edebilirsiniz.

KOYU RENK SAÇLAR İÇİN

Kahve ve faydalı mineraller saçları daha güçlü ve parlak yapar. İhtiyacınız olanlar 2-3 yemek kaşığı öğütülmüş kahve, bakım kremi. Bir fincan kahve yapın ve buzdolabına koyun. Kremi öğütülmüş kahveyle karıştırın ve buzdolabında soğutulmuş kahveyi üzerine ilave edin. Karışımı kuru saçlara uygulayın ve bir saat bekletin. Ardından şampuanla yıkayın. Boyama süreci, rengin yoğunluğunu etkiler. Daha bordo ton elde etmek için karışımınıza, kakao ve böğürtlen ekleyebilirsiniz. Koyu renk tonunu korumak için, meşe palamudu kabuğu kullanabilirsiniz.