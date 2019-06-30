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Kuaförün yolunu unutacaksınız! Saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.06.2019 08:00 | Son Güncelleme

Saçlarımıza ışıltı ve güzel bir görünüm verebilmek için genellikle iyi olandan çok daha fazla zarar veren ürünleri kullanıyoruz. Neyse ki sizin için doğal güzelliğinizi ve saç sağlığınızı bozmayacak, saçlarınıza güzel bir renk veren bazı bitkisel bazlı boyaların tarifini hazırladık.

Kuaförün yolunu unutacaksınız! Saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu

İşte saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu...

KAHVERENGİ SAÇ İÇİN

1

Kahverengi saçları olanlar parlak ve daha güzel ton elde etmek için adaçayı ve biberiye karışımı kullanabilir. 4-6 yemek kaşığı ve 1-2 yemek kaşığı biberiyeyi kaynar suya ekleyin. Düşük ısıda 4 dakika kaynatmaya devam edin, ardından elde edilen karışımın yaklaşık bir saat kadar soğumasını bekleyin. Karışımla temiz saçları tekrar tekrar durulayın. İstenen sonucu almak için prosedürü tekrarlamaya devam edin. Daha doymuş bir renk için, siyah çay ekleyebilirsiniz. Ceviz kabuğu ile da daha derin kahverengi tonları elde edebilirsiniz.

KOYU RENK SAÇLAR İÇİN

2

Kahve ve faydalı mineraller saçları daha güçlü ve parlak yapar. İhtiyacınız olanlar 2-3 yemek kaşığı öğütülmüş kahve, bakım kremi. Bir fincan kahve yapın ve buzdolabına koyun. Kremi öğütülmüş kahveyle karıştırın ve buzdolabında soğutulmuş kahveyi üzerine ilave edin. Karışımı kuru saçlara uygulayın ve bir saat bekletin. Ardından şampuanla yıkayın. Boyama süreci, rengin yoğunluğunu etkiler. Daha bordo ton elde etmek için karışımınıza, kakao ve böğürtlen ekleyebilirsiniz. Koyu renk tonunu korumak için, meşe palamudu kabuğu kullanabilirsiniz.

SARI SAÇLAR İÇİN

3

Sarı saçlarınızı da doğal yöntemlerle koruyabilir, daha güçlü ve parlak saçlar elde edebilirsiniz. İhtiyacınız olanlar 2-4 yemek kaşığı papatya, 3 yemek kaşığı bal ve 1 adet ya da yarım limon. Papatyayı kaynar suya koyun ve yarım saat kadar demleyin. Üzerine bal ve limon suyunu ekleyin, iyi karıştırdıktan sonra saçınıza boydan boya uygulayın. Başınızı havluyla sarın ve yarım saat bekleyin. Ardından ılık su ile yıkayın. Daha sıcak bir renk elde etmek için, raber kökü tozunu kullanabilirsiniz. Karışıma tarçın ve zencefil ekleyebilirsiniz. Doğal boyalar bazen saçı kurutabilir. Kuruluğu önlemek için aloe vera, argan, hindistan cevizi, zeytinyağı ve keten tohumu yağını kullanabilirsiniz.

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