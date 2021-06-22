HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küba aşısının etkinlik oranı açıklandı

Küba aşısının etkinlik oranı açıklandı

22.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için bir süredir çalışmaların yürütüldüğü Küba'da, "Abdala" ismi verilen aşının yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdiği iddia edildi.

Küba aşısının etkinlik oranı açıklandı

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala'dır, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." ifadesi kullanıldı.

"ABDALA'NIN ETKİNLİĞİ GURUR DUYULACAK BİR OLAY"

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de Twitter'dan aşı haberlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Soberana 02 ve Abdala aşılarının başarılı çıkan sonuçlarının sevinciyle size bu haberleri veriyorum. Abdala'nın etkinliği gurur duyulacak bir olay. Tüm engellere rağmen bilim adamlarımız bize çok etkili 2 aşı verdiler" dedi.

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu kalkıyorAvrupa ülkesinde maske zorunluluğu kalkıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Küba koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Evinin her yerine ekmiş! 85 yaşındaki kadın gözaltında

Evinin her yerine ekmiş! 85 yaşındaki kadın gözaltında

Masada Türkiye vardı! Görüşme sonrası Pentagon'dan açıklama

Masada Türkiye vardı! Görüşme sonrası Pentagon'dan açıklama

Erdoğan'dan vize serbestisi için yeni adım!

Erdoğan'dan vize serbestisi için yeni adım!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.