Kubat Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Türk halk müziği sanatçısı Kubat, "Türküyüz" adlı yeni albümünün ilk konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde verdi.

İki yıl aradan sonra mayıs ayında çıkardığı 11'inci albümüne ilişkin konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan ünlü sanatçı, içine sinen türkülerle dolu bir albüm hazırladığını söyledi.

Kubat, albüm kapağını fotoğraf sanatçısı Levent Yavuz'un 40 yıllık arşivinden yola çıkarak hazırladıklarını belirterek, "Bugünkü konsere katılım muhteşem. Bayağı bir ciddi hazırlık yaptık. Türkü şöleni yaşayacağız bu gece. İçinde zeybeğimiz, semazenimiz, semah çeken dostlarımız, horonumuz, roman dansımız var. Yani bütün Türkiye'nin renkleri var bu konserde." dedi.

Albümde çok fazla bilinmeyen 12 esere yer verdiğini dile getiren Kubat, şunları kaydetti:

"TRT arşivinde 7 bine yakın türkü var. Biz her albüm yapmaya girdiğimizde, bu (arşivi) karıştırıyoruz ama bu türkülerin de yarısı birbirine benzeyen türküler. Diğer yarısında da bir elemeye kalkarsak bin tane çok farklı, şahsına münhasır türküler var. Ben bunları bir kenara koyarak her albümümde serpiştiriyorum. Türküyü önce sevmem gerekiyor, farklı olması gerekiyor. Çok güzel türküler var gerçekten, sesime de yakışması gerekiyor."

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, "Türküler" albümü projesinin devamının geleceğinin sözlerine ekledi.

Şarkıcı Funda Arar'ın da katıldığı konserde aralarında "Bir Ay Doğar", "Elif Dedim" ve "Gönül Dağı"nın bulunduğu birçok türküyü seslendiren sanatçıya 17 kişilik orkestra ve halk oyunları sergileyen çok sayıda folklor sanatçısı eşlik etti.

