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Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme

Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü.

Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi

(DHA)

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