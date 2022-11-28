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Kucağında bebekle yürürken öldürülmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme...

28.11.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Sultangazi'de meydana gelmişti. Kucağında bebekle yolda yürüyen Hatice Haci, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Hatice Haci'nin 17 yaşındaki kardeşi A.H. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Gözaltına alınan Hatice Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 9 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Kucağında bebekle yürürken öldürülmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme...

Sultançiftliği, Ordu Caddesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kucağında bebekle yolda yürüyen Hatice Haci uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Hatice Haci, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına almıştı.

SON ZAMANLARDA YÜZÜNÜ KAPATARAK DIŞARI ÇIKIYORDU

Polis soruşturması sonucu öldürülen Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.

AİLE FERTLERİ GÖZALTINDA

Polis soruşturması sonucunda Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor. (DHA)

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cinayet Sultangazi

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