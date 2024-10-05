Kucağında patladı, hastanelik oldu! Bunu bilmeyen yanıyor: Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat!

Sıcak su torbaları genellikle bir kere alınıp yıllarca kullanılıyor oysa onunda son kullanma tarihi var. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre sıcak su torbası faciasının son örneği İngiltere'de yaşandı. 27 yaşındaki genç kadın sancısını dindirmesi için sıcak su torbasını karnına koydu kanepeye uzandı. Birkaç dakika sonra içi kaynar su dolu torba patladı. Genç kadının bacakları, karnı ve elleri yandı.

O GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Yanık izlerini ömür boyu taşıyacak olan genç kadın sıcak su torbasının son kullanma tarihi olduğu ve 2022 yılında da bittiği gerçeğiyle yüzleşti.

Gıdaların son kullanma tarihine bakılıyor ama sıcak su torbalarının da bir ömrü olduğunu çoğu kimse bilmiyor.

BİLMEYEN YANIYOR

Hemen herkesin evinde bulunan sıcak su torbası özellikle kış aylarında ısınmak için kullanılıyor. Yeri geliyor karın ağrılarına şifa olabiliyor ancak sıcak su torbalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var.

Bu detaya dikkat edilmediği takdirde olası bir faciayla karşı karşıya kalmanız an meselesi. Sıcak su torbalarının kapak kısmında ya son kullanma tarihi ya da 'Her 2 senede bir yenileyiniz' şeklinde bir uyarı bulunuyor.

UZMANI AÇIKLADI

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şemsettin Oruk, "Genellikle bunların son kullanma tarihi 2 yıldır. Bunun üstünü aşmamak gerekir. Kauçuktan bir malzeme olduğu için zamanla çatlayıp içindeki suyu dışarı taşırabilir, ciddi yanıklara neden olabilir. " dedi

Tarihi geçmemiş olsa da sıcak su torbası kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Bu noktaları Dr. Şemsettin Oruk şöyle sıraladı: