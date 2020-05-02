Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O baba hayatını kaybetti

Olay, 5 gün önce Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte inşaat halindeki binaya ev bakmaya giden Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybetti.

Son anda oğlunu düşmemesi için fırlatan baba Akbulut, merdiven boşluğundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı baba ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bebek Akbulut ise olaydan hafif yaralı kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

