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  4. Kucakta bebekle scooter yolculuğu! Yaşanan ölümler umurlarında olmadı

Kucakta bebekle scooter yolculuğu! Yaşanan ölümler umurlarında olmadı

26.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Antalya'da meydana gelen scooter faciasında liseli Mahmut ve arkadaşı Ada, Adana'da da bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Daha bu olaylar sıcaklığını korurken scooterla bu kez bir annenin bebeğini taşıması görenleri hayrete düşürdü. Anne bebeğini kucağında trafiğin en yoğun olduğu Şehitler Bulvarında scooterle gezdirdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kucakta bebekle scooter yolculuğu! Yaşanan ölümler umurlarında olmadı

Son günlerde scooter kullanımı bir hayli arttı. Bu nedenle meydana gelen kazalarda en son Antalya’da iki genç hayatını kaybederken, bir süre önce de Adana’da bir beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetmişti. Adana’da daha önce bir hemşire ve iki genç scooter ile gezerken araç çarpması sonucu yaralanmıştı.

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KUCAĞINDA BEBEKLE SCOOTER YOLCULUĞU

Bütün bunlar yaşanmışken Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir anne ve babanın bebeklerini scooterla taşıdığı görüldü. Tek kişilik scooterda anne-baba ve bebeğin hiçbir önlem almadan trafikte seyir etmesi görenleri hayrete düşürdü. Anne bebeğini kucağında trafiğin en yoğun olduğu Şehitler Bulvarında scooterle gezdirdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

(İHA/DHA)

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