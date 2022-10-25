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Korkunç kaza kamerada! Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

25.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi Mahmut Yağız Balcı ile arkadaşı Ada Kayahan, feci bir kazada hayatını kaybetmişti. İki liseliyi ölüme götüren korkunç kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmek üzere yola inen gençlere, hızlı bir şekilde gelen otomobilin çarptığı görüldü. İki gencin son görüntüsü izleyenleri kahretti.

Kahreden kaza, cumartesi gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan’ın da bulunduğu scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan’ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı.

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İKİ LİSE ÖĞRENCİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ARKADAŞLARI YIKILDI

Gözyaşları arasında teslim alınan cenazelerden Ada Kayahan’ın Manavgat ilçesi Ahmet Mahallesi’nde Mahmut Yağız Balcı’nın ise Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Lise öğrencilerini dun sınıf arkadaşları unutmadı. Olayın ardından adeta yıkılan arkadaşları, kazanın olduğu yere gelerek kırmızı karanfil bıraktılar.

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KORKUNÇ KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın ardından kazanın meydana geldiği anın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen gençlere yola indikleri sırada hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddeti ile gençlerin metrelerde havaya savrulduğu da görüldü. (İHA)

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