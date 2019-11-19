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Küçük Çatma Şehitliği’nin durumu içler acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde bulunan, Ermeni Taşnak çetecileri tarafından katledilen 178 Müslümanın toplu mezarının olduğu alan, bakımsızlıktan dolayı içler acısı durumda bulunuyor.Şubat 1920’de Ermeni kumandanı Baratof’un mezaliminden kaçarak Küçük Çatma köyüne sığınan çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 178 kişi, Ermeni Taşnak çetecileri tarafından bir samanlığa doldurularak katledildi.

Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde bulunan, Ermeni Taşnak çetecileri tarafından katledilen 178 Müslümanın toplu mezarının olduğu alan, bakımsızlıktan dolayı içler acısı durumda bulunuyor.
Şubat 1920’de Ermeni kumandanı Baratof’un mezaliminden kaçarak Küçük Çatma köyüne sığınan çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 178 kişi, Ermeni Taşnak çetecileri tarafından bir samanlığa doldurularak katledildi. Şehit edilen 178 kişi anısına Küçük Çatma köylüleri tarafından bu alan mezarlığa dönüştürülmüş ve 16x7 metre büyüklüğündeki şehitlik alanı içerisine 9 adet şahide taşı ile 1 adet Hicri 1334 tarihli Osmanlıca yazılı bir kitabe konularak koruma altına alınmıştı. Geçen süre içerisinde herhangi bir önlem alınmayan şehitliğin son hali görenleri üzüyor.
Şehitliğin hemen yanı başında ikamet ettiğini Hediye Avcıoğulları, Ermenilerin samanlığa doldurduğu Türkleri katlettiğini söyledi.
Hediye Avcıoğulları, “Ermeniler burada Müslümanları öldürdüler. Bunları doldurmuşlar bir yere, çoluk, çocuk hepsini öldürmüşler. Geldiler cesetleri kefenleyerek gömdüler buraya, buraya çeki düzen vermediler. Buraya bir çeki düzen versinler” dedi.

“Burada Ermeniler katliam yaptı”
Ermenilerin Küçük Çatma köyünde katliam yaptığına dikkat çeken Bülent Turan, “Müslümanlar kaçmış buraya sığınmışlar. Burada Ermeniler bunları katletmiş. Buraya doldurmuşlar, kapıyı kapatmışlar, hepsinin kılıçla, süngüyle kafalarını kesmişler. Biz burayı kazdığımız zaman cesetleri gördük. Hepsi kafalarını birbirinin üzerine koyarak vefat etmişler” diye konuştu.
Küçük Çatma köyünde 2010 yılında yapılan kazıda çıkan cesetler, Ermenilerin yaptığı acımazsız katliamları gözler önüne bir kez daha sererken, yapılan kazılarda giysi, elbise parçaları, düğme, kemer ve postalların yanı sıra, şehit edilenlerin kemikleri ve çok sayıda kafatası ortaya çıkarılmıştı. Kaderiyle baş başa bırakılan şehitlik tamamen harabeye döndü. Köylüler ise kendi imkanlarıyla şehitliği korumaya çalışıyor. Köylüler yetkililerden Küçük Çatma Şehitliği’nin koruma altına alınmasını istiyor.
Şehit edilen 178 kişi anısına Büyük Çatma köyü girişinde bir anıt yaptırılırken, Küçük Çatma köyü içerisinde bulunan katliam alanı yani mezarlık koruma altına alınmasına rağmen günümüze kadar herhangi bir şey yapılmaması ise dikkat çekiyor.

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