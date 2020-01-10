HABER
  4. Küçük çocuğun 'pet şişe' isyanı! Destek mesajları yağdı

Küçük çocuğun 'pet şişe' isyanı! Destek mesajları yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Ankara'da park içindeki sahada futbol oynarken kenarda atık pet şişeleri gören çocuğun isyanına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Atıkları gösterip "Bunları doğaya atıyorlar. Bunlar 8 milyar yılda gidiyor" diyen çocuğa destek mesajları yağdı.

Ankara Batıkent'te İlk Yerleşim Mahallesi Halil Tunç Parkı içinde bulunan futbol sahasında bir yakınıyla futbol oynayan 7-8
yaşlarındaki çocuk, kalenin yanındaki atık pet şişeleri görünce isyan etti. Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen yakınından atık pet şişeleri çekmesini isteyen çocuk, "Bunları doğaya atıyorlar. Atıyorlar ne oluyor sizce? Bunlar 8 milyar yılda gidiyor. Bunları atanları gördüm, burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum; burayı bir daha toplamazlarsa onları doğayı koruyan müdürler var ya onlara şikayet edeceğim. Bunları atacaklar çöpe. Biz onların arkasından çöp toplamayacağız" dedi. "Biz en iyisi bunları videonun sonunda çöpe atarız" diyen çocuğun çevre duyarlılığını yansıtan video, sosyal medyada paylaşılırken, büyük ilgi gördü.

'BUNLARI GÖRDÜKÇE BİZ DE ARTIK DAHA DUYARLI OLUYORUZ'

Parkın karşısında esnaf olan Erdinç Dalbudak, çocuğun çöp isyanına ilişkin videoyu internette izlediğini belirterek, "Videoda çocuk çok güzel şeyler anlatmaya çalışmış. Burayı kirletenler aslında sadece çocuklar değil. Burada yetişkinler de top oynuyor. Ve genellikle buralara çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bazı duyarlı vatandaşlar ya da görevliler de çöpleri sürekli topluyorlar. Bunları gördükçe biz de artık daha duyarlı oluyoruz. Çevreyi temiz tutmaya özen gösteriyoruz. O çocuğun duyarlı olduğu kadar herkes duyarlı olursa buralar böyle kirlenmez. Çocuklar mahallemizin neşe kaynağı ve onların çevresini kirletmeyelim" dedi.

'DOĞAYI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Parkın yanındaki iş yerinde çalışan İbrahim Gür ise "Videoda çocuk 'plastikler bin yılda yok oluyor' diyor. Aslında böyle olmaması gerekiyor. Attıklarını temizlemeleri gerekiyor, gençlerin, çocukların. Olması gereken videodaki söylenenler gibi. Dünyamızı temiz tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Aynı yerde futbol oynayan Kutsal Genç (13) ise "Bazen biz de burada biriken pet şişelerden dolayı top oynamakta zorlanıyoruz. Görüntüleri izledim. Bazen o çocuğu görüyorum top oynarken. Arkadaşımız doğru söylüyor. Doğayı korumak istiyoruz ve doğayı korumak zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Karaman’da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktıKaraman’da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktı
(Düzeltme) Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı(Düzeltme) Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pet şişe Ankara

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almamıştı! Yeni gelişme

Elazığ'da 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

Korkutan olay! Bir köy karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.