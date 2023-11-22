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Küçük çocuğun sözleri herkesi ağlattı! Sosyal medyayı sallayan video...

22.11.2023 22:48 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kısa sürede yayılan küçük çocuğun videosu izleyenleri ağlattı. Anne ve babası ile ilgili sorular sorulan çocuk, verdiği yanıtlarla herkesi hüzünlendirdi.

Sosyal medyada kısa sürede bir çocuğun videosu yayıldı. Kimi daha çok seviyorsun sorusuna "bilmiyorum" diyen ve evde ebeveynleri tarafından ihmal edildiğini anlatan çocuk, izleyen herkesi hüzünlendirdi. Küçük çocuğun 'Evde yalnızım' sözleri herkesi duygulandırdı.

"BABAM SİNİRLENDİĞİNDE KORKUTUCU OLUYOR"

Baban hakkında ne düşünüyorsun sorusuna 'Sinirlendiğinde korkutucu oluyor' yanıtını veren çocuk, 'Babandan ne istiyorsun?' sorusuna da 'Umarım bana böyle yumuşak bir şekilde seslenir' dedi.

Annesiyle ilgili ne düşündüğü sorulan çocuk, 'Sanırım annem benden hoşlanmıyor' yanıtıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Videonun sonunda ağlayan çocuk 'Annemin benimle oynamasını istiyorum' dedi.

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