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  4. Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Sahipsiz köpeklerin saldırma anı kamerada

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Sahipsiz köpeklerin saldırma anı kamerada

22.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin küçük çocuğa saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Enez'in Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.

Alışverişten çıkan 12 yaşındaki U.Ö. isimli çocuk, yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa köpeklerin saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen U.Ö.’nün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne köpek çocuk

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