Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

Saruhanlı'nın kırsal Lütfiye Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan ve aynı zamanda demir doğrama atölyesi işleten Soner Ayçiçek (28), 20 Ocak'ta bir tanıdığının aracılığıyla, kendisini 'Nurullah Türkmen' olarak tanıtan, Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz'u çoban olarak işe aldı. İşleri nedeniyle zamanının büyük bölümünü ilçe merkezinde geçiren Ayçiçek, ağılındaki yaklaşık 100 koyun ve kuzusunu Noorullah Delsoz'a teslim etti. Ayçiçek, Delsoz'a kalacak yer de verdi.

Ayçiçek, 2 Mart'ta maaşını az bulduğunu belirtip, çalışma koşullarından şikayetçi olan Noorullah Delsoz'un işine son verdi. Ayçiçek, akşam olması nedeniyle de eniştesinden Delsoz'u otogara bırakmasını istedi.

İSTİSMARIN GÖRÜNTÜLERİ FLAŞ BELLEKTE



Delsoz'un ayrılmasının ardından kaldığı odayı kontrol eden Ayçiçek, yatağın altında yeşil renkli bir USB bellek buldu. Ayçiçek, Noorullah Delsoz'u arayıp, flaş belleğini unuttuğunu bildirdi. Ancak Noorullah Delsoz, flaş belleğe dokunmamasını söyleyip, küfürler etti. Merak edip, flaş belleği açan Soner Ayçiçek, şoke oldu. Delsoz'un bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri gören Ayçiçek, jandarmaya haber verdi.