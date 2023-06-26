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Küçük Gelin’in Zehra'sıydı değişimiyle şaşırttı! Çağla Şimşek'in son haline bakan bir daha baktı

26.06.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle hafızalarımıza kazınan Çağla Şimşek yıllar içindeki değişimiyle kendine hayran bıraktı. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan ünlü ismin son halini görenler inanamıyor.

Küçük Gelin’in Zehra'sıydı değişimiyle şaşırttı! Çağla Şimşek'in son haline bakan bir daha baktı

Yayınlandığı dönemin efsane dizisi 'Küçük Gelin' ile tanıdığımız Çağla Şimşek, bu rolü ile büyük ses getirmişti. Çocuk yaşta sektöre adım atan ve başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Şimşek, renkli güzel gözleri ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İlk olarak "Elveda Derken" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile adını geniş kitlerelere duyuran Çağla Şimşek, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Küçük Gelin zehra 2

Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Ne kadarda değişmişsin', 'Gittikçe güzelleşiyorsun' gibi yorumlar yapılıyor. Şimşek'in iddialı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

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Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızı.

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Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım attı.

Çağla Şimşek 3

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde rol aldı. 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterine hayat verdi.

Çağla Şimşek 4

Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Ünlü oyuncu Elif dizisinden sonra, okul nedeniyle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldı.

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2 yıl ekranlardan uzak kalarak birçok dizi teklifini reddetti. Üniversiteyi kazandıktan sonra 2021 yılında Kardeşlerim dizisine dahil olup ekranlara geri döndü.

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Kardeşlerim'in ardından Elkızı dizisinde rol aldı. Genç oyuncu son olarak
Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat verdi.

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