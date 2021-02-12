KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Küçük gözlerin daha büyük görünmesini sağlayan püf noktaları! Gözün içine çekilen beyaz kalem...

Küçük gözlerin daha büyük görünmesini sağlayan püf noktaları! Gözün içine çekilen beyaz kalem...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözleriniz doğal olarak küçükse endişelenmeyin! Daha büyük göz yanılsamasını yaratmak için kullanabileceğiniz birçok makyaj numarası var. Doğru göz makyajı tekniklerini kullanarak, küçük gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayacak ipuçlarını bir araya getirdik.

Uzak Doğuluların büyük gözlere hayranlık duyduklarını duymuş olabilirsiniz. Aynı hayranlık dünya çapında pek çok farklı yerde de kendisini göstermeye başladı. Siz de gözlerinizin daha büyük ve delici görünmesini istiyorsanız estetik operasyonlara ihtiyacınız yok. Sizin için derlediğimiz gözleri büyük gösteren makyaj tüyoları ile siz de büyük gözlere sahip olabilirsiniz.

BEYAZ GÖZ KALEMİ ÇOK ETKİLİ!

Beyaz göz kalemi, gözlerinizin aydınlık ve sağlıklı görünmesi için çok önemlidir. Önemsiz bir detay gibi dursa da göz içini daha geniş gösteren en temel faktörlerden bir tanesi beyaz göz kalemi kullanmaktır. Beyaz göz kalemini üst göz kapağının içine sürmemelisiniz. İstenilen etkiyi alt göz kapağının içine sürdüğünüzde elde edersiniz. Alt göz kapağınıza siyah göz kalemi sürdüğünüzde gözleriniz olduğundan çok daha küçük görünür.

Screenshot_19

GÖZ ALTLARINIZ GELECEĞİNİZ KADAR AYDINLIK OLSUN

Koyu göz altı demek yorgunluk, yaşlılık ve hastalık demek! Ne duruyoruz öyleyse, aydınlatalım! Göz altlarındaki damarlı ve karanlık görünümü ortadan kaldırmak için göz çevresi için uygun bir kapatıcı kullanmalısınız. Ardından çok fazla olmayacak şekilde göz çevrenize aydınlatıcı sürdüğünüzde karanlık görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz. Aydınlatıcıyı abartmamaya dikkat edin aksi takdirde acemice yapılmış bir makyaj görüntüsü oluşur.

KİRPİKLER HAVAYA!

Aşağı doğru duran kirpikler göz hattınızı da aşağıya düşürdüğü için gözlerinizin küçük görünmesine sebep olur. Bu yüzden kirpikleri kıvrık ve havada tutmanız önemlidir. Bunun için kirpikleri düşürmeyen ve kıvrık tutan bir maskara kullanmalısınız. Maskara seçimi her ne kadar kişiden kişiye değişse de temelde yoğun kıvamlı maskaralar şekillendirme açısından daha başarılıdır. Ayrıca, kirpiklerinizin düşmemesi için kirpik kıvırıcı kullanmayı da ihmal etmeyin.

KIVRIMLI VE DOLGUN BİR EYELİNER!

Göz kapaklarınızın üzerine kalın ve dolgun bir eyeliner çektiğinizde göz bitiş çizginizi yukarıya taşımış olursunuz. Bu da gözünüzün daha büyük görünmesini sağlar. Kıvrımlı ve kuyruklu eyelinerlar ile gözün yuvarlak durmasını engeller ve badem göz oluşmasını sağlar. Ayrıca, kuyruklu eyeliner kullandığınızda gözünüzü yatay olarak da uzatmış olursunuz.

Screenshot_20

ÜST KİRPİKLERİN ALTINI BOŞ BIRAKMAYIN!

Maskara ve eyeliner kullandığınızda üst göz kapağınızda vurgulu bir siyah yoğunluğu oluşur. Fakat, pek çok kişide üst göz kapağının iç kısmı görünürdür ve bu kısmın ten rengi kalması makyaj kalitenizi ve görsel mükemmelliği düşürür. Bu yüzden, kirpik diplerinizi de siyah kalemle doldurup kusursuz bir çizgi oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde alt kirpik diplerinizin diplerini de siyah bir göz kalemi yardımıyla doldurmalısınız.

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...
Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?
Doğum lekesi neden olur? Doğum lekesi neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Küslük bitti! Şeyma Fatih Altaylı'yı övdü

Küslük bitti! Şeyma Fatih Altaylı'yı övdü

Dört seans sonunda orgazma ulaştırıyor! İğnelerle uyarılarak...

Dört seans sonunda orgazma ulaştırıyor! İğnelerle uyarılarak...

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Bir ters bir düzden daha fazlası! Meğer örgü örmek...

Bir ters bir düzden daha fazlası! Meğer örgü örmek...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...

Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...

Yorgun bakışlara “göz altı ışık dolgusu” ile veda edin

Yorgun bakışlara “göz altı ışık dolgusu” ile veda edin

Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?

Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Bu maske elden düşmüyor! Cildi beyazlatıyor mu?

Kylie Jenner dudakları gibi... Evde makyajla dudak dolgunlaştırmanın adım adım yolları!

Kylie Jenner dudakları gibi... Evde makyajla dudak dolgunlaştırmanın adım adım yolları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.