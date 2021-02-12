Küçük gözlerin daha büyük görünmesini sağlayan püf noktaları! Gözün içine çekilen beyaz kalem...

Uzak Doğuluların büyük gözlere hayranlık duyduklarını duymuş olabilirsiniz. Aynı hayranlık dünya çapında pek çok farklı yerde de kendisini göstermeye başladı. Siz de gözlerinizin daha büyük ve delici görünmesini istiyorsanız estetik operasyonlara ihtiyacınız yok. Sizin için derlediğimiz gözleri büyük gösteren makyaj tüyoları ile siz de büyük gözlere sahip olabilirsiniz.

BEYAZ GÖZ KALEMİ ÇOK ETKİLİ!

Beyaz göz kalemi, gözlerinizin aydınlık ve sağlıklı görünmesi için çok önemlidir. Önemsiz bir detay gibi dursa da göz içini daha geniş gösteren en temel faktörlerden bir tanesi beyaz göz kalemi kullanmaktır. Beyaz göz kalemini üst göz kapağının içine sürmemelisiniz. İstenilen etkiyi alt göz kapağının içine sürdüğünüzde elde edersiniz. Alt göz kapağınıza siyah göz kalemi sürdüğünüzde gözleriniz olduğundan çok daha küçük görünür.

GÖZ ALTLARINIZ GELECEĞİNİZ KADAR AYDINLIK OLSUN

Koyu göz altı demek yorgunluk, yaşlılık ve hastalık demek! Ne duruyoruz öyleyse, aydınlatalım! Göz altlarındaki damarlı ve karanlık görünümü ortadan kaldırmak için göz çevresi için uygun bir kapatıcı kullanmalısınız. Ardından çok fazla olmayacak şekilde göz çevrenize aydınlatıcı sürdüğünüzde karanlık görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz. Aydınlatıcıyı abartmamaya dikkat edin aksi takdirde acemice yapılmış bir makyaj görüntüsü oluşur.