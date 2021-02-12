Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...

Kuru, kırılgan tırnaklara sahip olmak sadece can sıkıcı değil, düpedüz ağrılı olabilir ve hatta bir beslenme yetersizliği veya enfeksiyonunun göstergesi olabilir. Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa tırnaklarınızın sağlıklı, pürüzsüz ve güçlü hale gelmesine yardımcı olabilecek bir dizi yaşam tarzı değişikliği olduğunu unutmayın.

TIRNAK KIRILMASININ ÖNÜNE GEÇMEYİ SAĞLAYAN PÜF NOKTALARI

Tırnaklarınızı nazikçe tedavi etmek, tırnakların çatlamasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu ipuçlarını uygulamak tırnaklarınızın kırılmasının önüne geçecektir.

Tırnaklarınızı kuru tutun. Suyla tekrarlanan veya uzun süreli temas tırnakların bölünmesine ve kırılmasına neden olabilir. Bulaşıkları yıkarken, temizlerken veya sert kimyasallar kullanırken pamuk astarlı lastik eldiven gibi koruyucu eldivenler giyin.

İyi tırnak hijyeni uygulayın. Tırnaklarınızı düzgün bir şekilde kesin ve uçları hafif bir kıvrımla yuvarlak tutun. El losyonu kullandığınızda, losyonu tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize de sürün. Tırnaklarınızı ısırmayın veya tırnak etlerinizi kesmeyin.

Sert tırnak bakım ürünlerinden kaçının. Oje çıkarıcı kullanımınızı sınırlayın. Oje çıkarıcı kullanırken aseton içermeyen bir formül tercih edin.