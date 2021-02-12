Tırnak kırılmasının altında yatan nedenler! Tırnak etlerinizi kesiyorsanız eğer...

Kuru, kırılgan tırnaklara sahip olmak sadece can sıkıcı değil, düpedüz ağrılı olabilir ve hatta bir beslenme yetersizliği veya enfeksiyonunun göstergesi olabilir. Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa tırnaklarınızın sağlıklı, pürüzsüz ve güçlü hale gelmesine yardımcı olabilecek bir dizi yaşam tarzı değişikliği olduğunu unutmayın.
Tırnaklarınızı nazikçe tedavi etmek, tırnakların çatlamasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu ipuçlarını uygulamak tırnaklarınızın kırılmasının önüne geçecektir.
Tırnaklarınızı kuru tutun. Suyla tekrarlanan veya uzun süreli temas tırnakların bölünmesine ve kırılmasına neden olabilir. Bulaşıkları yıkarken, temizlerken veya sert kimyasallar kullanırken pamuk astarlı lastik eldiven gibi koruyucu eldivenler giyin.
İyi tırnak hijyeni uygulayın. Tırnaklarınızı düzgün bir şekilde kesin ve uçları hafif bir kıvrımla yuvarlak tutun. El losyonu kullandığınızda, losyonu tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize de sürün. Tırnaklarınızı ısırmayın veya tırnak etlerinizi kesmeyin.
Sert tırnak bakım ürünlerinden kaçının. Oje çıkarıcı kullanımınızı sınırlayın. Oje çıkarıcı kullanırken aseton içermeyen bir formül tercih edin.
Koruyucu bir tabaka uygulayın. Tırnak sertleştirici sürmek tırnakların güçlenmesine yardımcı olabilir.
Kırık tırnakları önlemek için en iyi çabalarınız yardımcı olmazsa, doktorunuzdan veya dermatoloğunuzdan yardım isteyin. Bazı araştırmalar, besin takviyesi biyotinin zayıf veya kırılgan tırnakları güçlendirebileceğini öne sürüyor.
Tırnak etlerini kesmeyin İnflamasyona ve enfeksiyonlara neden olabileceğinden tırnak etlerinizi asla kesmeyin. Yavaşça geri itin.
Tırnak etlerinizi geriye doğru itmeden önce, tırnak etlerinin yumuşak ve esnek olduğundan emin olmak için duş almalı veya parmaklarınızı 10 ila 15 dakika ılık suda bekletmelisiniz. Bir kütikül çubuğuyla kütikülünüzü nazikçe geriye doğru itin.
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