Küçük işletmelerin verimli çalışması için gerekli tüm özellikler HP LaserJet Tank Yazıcıda bir arada!

Ekonominin sürekli artan zorluklarını karşılamak ve uzun vadeli büyüme için kendilerini konumlandırmak için küçük işletme sahipleri, üretkenliklerini artırmak için yeni süreçlere, uygulamalara ve teknolojilere ihtiyaç duyarlar. Yeni HP LaserJet Tank baskı sistemi minimum düzeyde yönetim gerektirir, böylece küçük işletme sahipleri olarak müşterilerimiz zamanlarını ve enerjilerini işlerini büyütmeye adayabilirler.

Kartuşsuz, Toner Tanklı Lazer Yazıcı Serisi, HP LaserJet Tank markasıyla tüm küçük işletme sahipleri ve çalışanlarının kullanımına sunuluyor. LaserJet Tank Yazıcı Serisi maliyeti azaltırken verimliliği artırması ile öne çıkıyor. En büyük özelliği kartuşsuz olması; içerisinde toner doldurulabilen dahili bir tankı mevcut. HP LaserJet Tank, satın alındığında kutusundan toner dolu tankıyla çıkıyor ve içindeki tonerle 5.000 sayfaya kadar baskı alınabiliyor, uzun süre toner yenileme gerekmeden rahatça kullanılabiliyor. Ayda ortalama 500 sayfa baskı alan küçük bir işletme için HP LaserJet Tank Yazıcı ile 10 ay boyunca toner bitmeden ve toner dolum yapmadan baskı alınabilir.

Asıl avantajı ise içindeki toner bittiğinde ortaya çıkıyor. Tankı toner ile doldurmak için ayrıca satın alınması gereken Orijinal HP Toner Yedek Dolum Kitleri, alışılagelmiş tonerlere göre çok çok daha uygun fiyatlı olarak piyasada yer alıyor. HP toner kartuşu üretirken kullandığı plastik miktarını azaltarak çevre için çok duyarlı davranmış; çünkü yazıcıda kullanılan HP Toner Yedek Dolum Kitleri üretilirken %90'a kadar atık tasarrufu sağlanmış. Kısaca HP, yeni LaserJet Tank Yazıcı serisiyle hem çok daha az atık çıkmasını sağlıyor, hem de tüketicinin orijinal tonerlere çok daha uygun fiyatlarla erişebilmesini imkan tanıyor. Üstelik yazıcıya toneri doldurmak da çok kolay; sadece 15 saniyede eliniz dahi kirlenmeden dolum yapıp, işinize ara vermeden çalışmaya devam edebiliyorsunuz! Kullanıcısı tarafından kolaylıkla doldurulabilmesi işleri çok kolaylaştırıyor, toner bittiğinde yeni & pahalı bir toner alma ve biten toner kartuşunu değiştirme veya boş kartuşu dışarıda, orijinal olmayan ve güvenli bir kullanım sunmayan tonerlerle doldurma gibi işlemlerle uğraşmanız, bunun için vakit harcamanız gerekmiyor.

Kısaca toner bittiğinde, HP’nin kendi dolum kitiyle toner doldurmak hem çok uygun fiyata, hem de çok kolay; çok avantajlı. Hem zamandan hem de paradan tasarruf ediyorsunuz. Eğer dolum toner kullanıyorsanız, toneri çıkar, dolumcuya götür, doldur, hiç bir anlamı yok. Çünkü neredeyse aynı fiyatlara orijinal toner kullanıyorsunuz ve yazıcınızı da korumuş oluyorsunuz. Yazıcının fiyatı satın alırken biraz yüksek olabilir fakat bu yatırımı, kullanacağınız tonerlerden tasarruf edebilmek için yaptığınızı unutmayın. Verilen farkı, toner kullanırken karşılayacağınızı hatta çok daha avantajlı olacağınızı çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. Kısaca kesinlikle iş yeriniz için bu yatırıma değer!

HP LaserJet Tank’ın 2.500 sayfalık (154A kodlu) ve 5.000 sayfalık (154X kodlu) 2 adet yedek dolum kiti bulunuyor. Yazıcınızın tankına toner doldurabilmeniz için öncelikle içerisindeki toneri, en azından bir kısmını kullanmanı gerekiyor. Yazıcıyı aldığınızda kurulum yapmak çok kolay, fişe taktığınız anda toneri dolu tankıyla baskıya hazır hale geliyor. Yazıcı üzerinde yer alan ve hemen yazıcının ön yüzünde, sol yanında görülen ışıklı gösterge iki dikey çizgi, toner tankının doluluk seviyesini gösteriyor. Bu çizgilerden her biri 2.500 sayfa baskı anlamına geliyor. 2.500 sayfaya kadar baskı aldığınızda, bu çizgilerden biri sönüyor; 5.000 sayfaya kadar baskı aldığınızda da diğeri.

Peki, toneri nasıl dolduracaksınız? Yazıcıların pek çoğunda bu büyük sorun; elinize, üzerinize, masanıza, yazıcının kenarlarına toner dağılabiliyor ve kirlilik yaratıyor. Ancak HP LaserJet Tank Yazıcı serisinde toner doldurmak çok pratik, sadece 15 saniyede tonerinizi kendiniz dolduruyorsunuz.

HP LaserJet Tank Yazıcı serisiyle bu olayı çözmüş; asla tonerin dökülmesi, bulaşması gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Daha da ötesi, kullanıldığı ortama toner tozunun karışmasını engellediği için dışarıdan yapılan toner dolum yöntemlerine göre daha sağlıklı olduğu gibi, pratik şekilde olması sayesinde de baskı işleri hiç gecikmiyor ki, bu da bu tip cihazları faal olarak kullanmak durumunda olan kurum ve işletmeler için büyük avantaj oluyor. Ancak toner doldurulabilmesi için öncelikle yazıcının içindeki tonerin ilk 2 bin 500 sayfalık kısmını tüketmemiz gerekiyor, aksi halde yedek toner dolum kitinizin hepsini tanka boşaltamıyorsunuz ve kalan toneri de daha sonra kullanmak için saklayamıyorsunuz. Eğer 5 bin sayfalık 154X yedek toner dolum kitini satın aldıysanız, ışıklı göstergelerin her ikisi de sönene kadar yazıcıyı kullanmalı ve içindeki toneri tamamen tüketmelisiniz.

Yedek toner kitinin kapağını açıp, tank kapağındaki yuvasına oturtup kitledikten sonra, toner paketini sıkarak toneri tanka aktarmanız yeterli. İşte hepsi bu; sadece 15 saniyede tekrar işinizin başına dönebilirsiniz.

Yazıcı kullanımında hem yazıcıya verdiğiniz parayı hem de sonrasında toner için harcadığınız paraları düşünecek olursanız, toplamda yazıcı kullanımının size ne kadara mal olduğunu hesaplayabilirsiniz. Geleneksel lazer yazıcı yerine HP LaserJet Yazıcı kullanarak ne kadar tasdarruf sağlayabileceğinizi görmek için HP süper bir Tasarruf Hesaplayıcı hazırlamış; WEB sitesinden inceleyebilirsiniz. Ortalama olarak ihtiyaç duyduğunuz aylı baskı sayısı ve kullandığınız toneri girerek, seçtiğiniz HP Laserjet Tank Yazıcı modeliyle, bir, iki ve üç yıllık dönemler içerisinde kullandığınız mevcut veya eski HP lazer yazıcınıza göre ne kadar para tasarrufu yapabileceğinizi görüyorsunuz. HP LaserJet Tank yazıcıyla ultra düşük sayfa başı baskı maliyetiyle süper HP LaserJet kalitesinde baskı alabiliyorsunuz!

Kullanım kolaylığı ve uygun maliyetli toneri sayesinde Küçük ofislerin hem vakitten hem de nakitten tasarruf etmesini sağlayan HP LaserJet Tank Yazıcı serisi, küçük işletmeleri baskı işleri konusunda oldukça rahat ettirecek görünüyor. İster işletmeniz için seri çalışan, yüksek baskı kalitesine sahip ve aynı zamanda baskı maliyetlerini düşürecek bir yazıcı, ister ev-ofisinizden tüm baskı işlerini yapabilecek ölçüde kompakt bir yazıcı arıyor olun, HP LaserJet Tank Yazıcı Serisi tüm ihtiyaçlarınızı en üst düzeyde karşılıyor. Kartuşsuz, toner tanklı lazer baskı teknolojisi sunan HP LaserJet Tank yazıcılar, küçük ve mikro ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yardımına koşarak uygun maliyetlerde sürdürülebilir bir şekilde, hızlı baskı alınmasını sağlıyor.

HP laserJet Tank 2602sdw, HP’nin Kartuşsuz, toner tanklı lazer teknolojisinin son ürünü LaserJet Tank yazıcı serisinin en üst modeli. Seride bunun dışında 5 farklı model daha var; HP LaserJet Tank 1502w, 2502dw, MFP 1602w, MFP 2602dn ve MFP 2602sdn modelleri. Kullanılacak iş ortamının, ofisin ihtiyaçlarına göre bir yazıcı almak için HP’nin LaserJet Tank Web sitesinden diğer modelleri de incelenebilir.

*MFP MultiFunctional Printer In kısaltması. Kısaca Çok fonksiyonlu yazıcı anlamını ifade ediyor. MFP kodlu LaserJet Tank yazıcılar baskı kopyalama ve tarama işlevlerinin hepsini gerşekleştirbilirken 1502w ve 2502dw sadece baskı fonksiyonuna sahip single-function olarak bilinen modeller. HP LaserJet Tank yazıcılar ile sadece siyah renkli baskılar alınabiliyor. Sadcee siyah-beyaz dokuman baskısına ihtiyaç duyan işletmeler için çok ideal ve baskı işlerinizi çok uygun maliyetlere çözmenizi saplayacak bir yazıcı serisi.

HP LaserJet Tank Yazıcı Serisi, çok fonksiyonlu baskı-tarama-kopyalama özellikleri, hızlı çift taraflı baskı, 50 bin sayfalık görüntüleme tamburu, HP Wolf Essential security koruması, HP Smart uygulaması, ultra düşük sayfa başı baskı maliyeti ve efsanevi HP LaserJet kalitesiyle küçük işletmelerin baskıya dayalı işlerinde daha verimli bir şekilde çalışmalarına da destek oluyor.

Lazerjet Tank Yazıcı Serisi ile HP’nin lazer baskı kalitesinden hiç ödün vermeden çok daha hesaplı ve verimli bir şekilde baskı alabiliyorsunuz. Tüm bu avantajlara ek olarak bu yazıcılar HP Smart Uygulamasıyla da kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar baskı-tarama işlemlerini akıllı telefonları üzerinden de gerçekleştirebiliyor. HP Smart uygulamanızı telefonunuza indirerek akıllı telefonunuz ile yazıcınıza kolaylıkla baskı gönderebilir ve her yerden baskı alabilirsiniz.

YÜZDE 90’A KADAR ATIK TASARRUFU

Türkiye’de ve tüm Dünya’da “Hepimiz için daha iyi bir dünya” fikrine odaklanan HP her sene sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor, çalışmalarını ve hedeflerini açıklıyor. En son yayınlanan raporda 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır karbon emisyonlarına ulaşmayı hedeflediği açıklayan HP, dünyanın en sürdürülebilir teknoloji şirketlerinden biri olma hedefini taşıyor.

HP LaserJet Tank Yazıcı kullanımı ile toner sarfından kaynaklanan plastik tüketimini azaltan HP, sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda doğru konumlanmış Laserjet Tank yazıcısıyla dikkat çekiyor; Yazıcıda kullanılan HP Toner Yedek Dolum Kiti de yüzde 90'a kadar atık tasarrufu sağlıyor. Otomatik çift taraflı baskı özelliği ve uzun ömürlü görüntüleme tamburunun yanı sıra, daha küçük tank tasarımına da sahip.

HEM HIZLI HEM DE GÜVENLİ

Günümüzde kullanılan teknoloji ürünlerinin sayısı artıkça ve mobilite ile birlikte uçtan uca güvenlik konusu gündeme geldi ve güvenlik konusunun sınırları genişledi, bu noktada güvenlik ekosisteminin yaratılması bir zorunluluk haline geldi, yalnızca bilgisayar değil yazıcıların güvenliği de son derece büyük önem kazandı. Bu noktada HP Wolf Essential Security sayesinde şifreler, fotoğraflar, taramalar ve baskılar başkalarına karşı korunabiliyor. Yazıcınızın ürün yazılımı her zaman en yeni versiyonla güncellendiğinden uçtan uca güvenlik sayesinde yeni zararlı yazılımlarından bir adım önde olmak mümkün oluyor. HP Wolf Essential security korumasını içinde bulunduran HP LaserJet Tank Yazıcı sayesinde kullanıcılar ister ofisten isterse evden çalışsın yazıcı üzerinden ağlarına girecek herhangi bir saldırıya karşı güvendeler.

3 YILA KADAR GARANTİ

Son olarak standart olarak 2 yıl garanti süresi ile gelen HP LaserJet Tank Yazıcınızı, satın aldıktan sonra hp.com.tr/3YilGarant adresinden kayıt yaptırdığınızda cihazınızın garanti süresini 3 yıla uzatabiliyorsunuz.



