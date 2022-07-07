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Küçük kız, Mansur Yavaş'a mektup yazdı! Yavaş'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu

07.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez küçük bir çocuğun kendisine yazdığı bir mektup ile gündeme geldi. Mektupta dondurma çubuğundan bedava dondurma çıkan ancak bedava dondurmasını alamadığı için üzülen Ilgın isimli küçük kız, "Bunun için bir şeyler yapabilirseniz sevinirim" ifadelerini kullanarak Yavaş'tan yardım istedi. Mansur Yavaş'ın küçük Ilgın'ın mektubuna verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

Küçük kız, Mansur Yavaş'a mektup yazdı! Yavaş'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu

Küçük bir çocuğun yazdığı mektup ve Mansur Yavaş'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Ilgın isimli küçük bir çocuğun kendisine yazdığı bir mektup ile gündeme geldi. Küçük Ilgın, yazdığı mektupta ise başından geçen "çubuktan çıkan bedava dondurma" olayını anlattı, Mansur Yavaş'tan yardım istedi.

İşte küçük Ilgın'ın Mansur Yavaş'a yazdığı mektup;

"Sevgili Mansur amca,

Merhaba sayın belediye başkanım. Ben Ilgın. Marketten dondurma aldım. Çubuktan bedava çıktı. Ben de bir tane daha alacağımızı biliyordum. Bu yüzden markete tekrar girdim ve dedim ki 'Benim çubuğumdan bedava çıktı, alabilir miyim?' dedim. Marketçi abla da 'Üzgünüm ama veremem' dedi. Ben de 'Tamam canım hemen getireceğim' diyeceğini sanmıştım. İçim bir anda şunu söyledi: 'Galiba çocukları kandırmak istiyorlar' diye bir üzüntü kapladı. Madem çubukta bedava yazıyor o zaman dondurmayı neden satıyorsunuz diye sordum kendime. Bunun için bir şey yapabilirseniz çok sevinirim. Görüşürüz sayın belediye başkanım."

Küçük ılgın mektup

MANSUR YAVAŞ'TAN MEKTUBA YANIT: "SENİN GİBİ BEN DE ÜZÜLDÜM"

Mansur Yavaş, küçük Ilgın'ın mektubuna cevap verdi. Yavaş verdiği cevapta ise küçük kıza teşekkür etti ve dondurmacıyla ilgili yaşadıklarını okuduğunu, küçük Ilgın gibi kendisinin de bu duruma üzüldüğünü belirtti. Küçük kıza boya kalemleri gönderdi.

İşte Mansur Yavaş'ın küçük Ilgın'a verdiği cevap;

"Sevgili kızım Ilgın,

Mektubunu aldım. Çok teşekkür ederim.

Dondurmacıyla ilgili yaşadıklarını okudum, senin gibi ben de üzüldüm. Bu sorunu çözebilmek için elimden pek bir şey gelmese de bayram öncesi sana küçük bir sürpriz yapmak istedim.

Annenle konuştuğumuzda resim yapmayı çok sevdiğini öğrendim. Hayallerindeki renkli dünyayı istediğin gibi çizip boyayabilmen için sana bu boya kalemlerini gönderiyorum. Umarım seversin ve umarım resmettiğin hayallerin bir gün gerçek olur.

Ailenin bayramını şimdiden kutlar, gözlerinden öperim.

Sevgilerimle,"

Mansur Yavaş mektup

Küçük kızın mektubu ve Mansur Yavaş'ın küçük kıza verdiği cevap sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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