Küçük kıza cinsel istismara beraat kararını, bakanlık istinafa taşıyor

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün beraat ettiği davaya en başından müdahil olduklarını, kararla ilgili istinafa başvuracaklarını açıkladı.

Müzisyenlik yapan, bu nedenle sık sık seyahat eden F.Y., 2017 yılının Mayıs ayında 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bırakıp, turneye çıktı. Geri döndüğünde kızının mutsuz olduğunu ve daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızı olan arkadaşının yanına gitmediğini fark etti. Neden gitmediğini sorunca da “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin soruları üzerine küçük kız, A.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. F.Y.'nin şikayeti üzerine 2 çocuk babası A.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne ile davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı, davadan çekildiğini açıkladı.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Heyet değişikliğinin ardından görülmeye başlanan davanın karar duruşması geçen perşembe günü yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararı duyan anne mahkeme koridorlarında sinir krizi geçirdi. Polislerin kolunda adliye dışına çıkarılan anne, dışarıda da fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne F.Y., ambulansa alınırken, "Allah rızası için ben şimdi ne diyeyim çocuğuma. Her şey var. Adli tıp raporu var. Kamera kayıtları var. Nasıl beraat ettirdiniz. Nasıl? Benim bir çocuğum var. Dışarıda bir sürü çocuk var. Gidip hakime mi yalvarayım" diye tepki gösterdi.

BAKAN SELÇUK: İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuoyunda yankı yapan kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, twitter hasabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız. Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz. Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

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