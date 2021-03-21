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  4. Küçük kıza tokat atıp sigara içirdi! Bu görüntüye tepki yağıyor

Küçük kıza tokat atıp sigara içirdi! Bu görüntüye tepki yağıyor

21.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayarak ayağını yıkayan ve sigara içiren Aziz Ç., görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yayınladığı görüntüler üzerine tepki yağan Aziz Ç., bir süre sonra görüntüleri kaldırdı.

Küçük kıza tokat atıp sigara içirdi! Bu görüntüye tepki yağıyor

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

'SEVEREK VURUYORDUM'

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

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DHA

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Şanlıurfa
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