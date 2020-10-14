Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi

Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir Günyüzü'nün Doğray Mahallesi’ne gelen ailenin kızı Gamze Kakız, dün ayağını yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düştü. Küçük kız, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla nehir kıyısına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gamze Kakız için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün akşam ara verildikten sonra bugün devam edilen çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli ‘kurbağa adamlar’ da gelerek, katıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Gamze Kakız’ın cansız bedeni, bulunarak, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gamze Kakız’ın ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA





