Küçük kızın örnek davranışı

Düzce'de market sahibi yokken aldığı şekerlerin parasını market içerisine bırakan 13 yaşındaki kız çocuğunun davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda market işletmeciliği yapan Nedim İşgören, boş kolileri iş yerinin dışına bırakmak üzere dışarı çıktı. İşgören, bir süre sonra markete döndüğünde tezgahın üzerine bir miktar para gördü. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen İşgören, 13 yaşındaki Rüya Esendağ'ın şeker aldığını ve şekerlerin parasını tezgahın üzerine bıraktığını gördü.

İş yeri sahibi Nedim İşgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıldır aynı iş yerinde market işletmesi yaptığını söyledi.

Farklı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden İşgören, şöyle konuştu:

"Ben dükkanda olmadığım zaman kızımız alışveriş yapmaya gelmiş, iki tane şeker alıyor. Çok doğru bir davranışta bulunarak aldığı şekerleri ve şekerlerin karşılığı olan parayı gösteriyor. Şekerleri alıyor, parasını da dükkana bırakıyor. Bu olay beni çok duygulandırdı. Kızımız doğru bir karar vermiş, ben de bunu görerek duygulandım."

Bu örnek davranışın herkese ulaşmasını istediğini belirten İşgören, "Kızımızı tebrik ettim, tanıdığım bir kişinin kızıydı. Keşke herkes böyle olsa." dedi.

İşgören, Rüya Esendağ'ın örnek olduğunu ve kendisini ödüllendirdiğini sözlerine ekledi.

