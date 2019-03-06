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"Küçük mucitler"ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Zemin İstanbul'un düzenlediği "Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor" yarışmasında 400'ü aşkın proje içinden finale kalarak dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Öğrencilerimizin düşüncelerinin ateşlenmesi noktasında da değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu ateşlenen düşüncenin ülkemizin yarınları için de önem taşıdığına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zemin İstanbul'un düzenlediği "Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor" yarışmasında 400'ü aşkın proje içerisinden finale kalarak dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Beyoğlu'nda Zemin İstanbul'da düzenlenen törende konuşan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin kendi içinde bir özgünlük taşıdığını belirterek, göreve başladıktan sonra çalışmayı memnuniyetle izlediklerini söyledi.

Yazıcı, şu ana kadar projeyle 12 bin öğrencinin çalışmaya dahil olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin düşüncelerinin ateşlenmesi noktasında da değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu ateşlenen düşüncenin ülkemizin yarınları için de önem taşıdığına inanıyorum. Bu bağlamda çalışmaya, bizzat yön veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve süreci destekleyen herkese ama en önemlisi çocuklarımızla birlikte çalışan meslektaşlarıma ve anne babalara teşekkür ediyorum. Çalışmanın sonuna kadar hem destekçisi hem de takipçisi olacağız." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise Büyükşehir Belediyesi'nin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan yerel yönetim hareketinin kalitesini artırarak devam ettiğini aktardı. Baraçlı, projenin önemine işaret ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zemin İstanbul'un düzenlediği 'Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor' yarışmasında 400'ü aşkın proje geldi. Bu projelerin 20'si ödüle layık görüldü ama 400'ünün de ödüle layık olduğunu biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada ilk üçe girenler açıklandı. Yarışmada "Otomatik Aşevi" projesiyle birinci olan İlknur Yaylaz'a ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan verdi. "Işıklı Araba" projesiyle ikinci olan Zehra Kökçü, ödülünü Hayri Baraçlı'dan alırken, Akıllı Kovan projesiyle 3. olan Yunus Emre Kaya'ya ödülünü Levent Yazıcı verdi.

Tören sonunda finalistler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Hayri Baraçlı İBB levent yazıcı Zemin İstanbul

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