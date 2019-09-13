Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, sanıklar Ertan B. (36), Himmet U. (46) ve Ahmet B. (33), tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kağızman Adliyesinde hazır bulunan Ahmet B'nin annesi Dilber B, SEGBİS ile verdiği ifadesinde, oğlunun olay günü Kağızman'da olduğunu, köye akşam döndüğünü iddia ederek ilçedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.

Öldürülen Sedanur'un annesi Handan Güzel ile babası Abdullah Güzel ise Kağızman'dan verdikleri ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırmalarını istediklerini belirtti.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, duruşmada tutarsız ifadeler veren ve akli dengesinin yerinde olmadığını ifade eden Ahmet B'nin, akıl sağlığı raporu için Diyarbakır Cezaevi'nden İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

