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Küçük yıldızın lüks yaşantısı sosyal medyayı alt üst etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.08.2024 13:32
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Küçük yaşlardan beri ekran önünde olan Ecrin Su Çoban artık üniversite öğrencisi. Özel üniversitede %50 burslu okuyacak olan Çoban’a ailesi bonkör davrandı. 17 yaşındaki genç kızın okul alışverişi pahalıya patladı.

Küçük yıldızın lüks yaşantısı sosyal medyayı alt üst etti

16 Kasım 2006 doğumlu Ecrin Su Çoban, Youtube kanalında ürettiği içerikler ile genç yaşında fenomen oldu. Güncel takipçi sayısı 2 milyonu aşan Çoban, çektiği son videoyla tartışmanın odağı oldu. Özel üniversitede %50 burslu iç mimarlık bölümünde okuyacak olan Ecrin ailesine 17 bin TL değerindeki çantayı aldırdı.

SERVET DEĞERİNDE KESE KAĞIDI

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Genç kız heyecanla arayıp bulduğu çantayı satın aldıktan sonra resmen şoka uğradı. Asgari ücret değerindeki çanta kese kağıdı ile teslim edildi. Çoban, şaşkınlığını gizleyemedi.

17 YAŞINDA 17 BİN TL’LİK ÇANTA

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Senelik ücreti 450 bin TL olan okula kaydını yaptıran genç fenomenin bir günde yaklaşık 30 bin TL harcadığı video resmen bomba etkisi yarattı. Genç kızın lüks çanta alışverişini gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Çoban'ın takipçileri şöyle söyledi:
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youtube çanta lüks
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