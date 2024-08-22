Küçük yıldızın lüks yaşantısı sosyal medyayı alt üst etti

16 Kasım 2006 doğumlu Ecrin Su Çoban, Youtube kanalında ürettiği içerikler ile genç yaşında fenomen oldu. Güncel takipçi sayısı 2 milyonu aşan Çoban, çektiği son videoyla tartışmanın odağı oldu. Özel üniversitede %50 burslu iç mimarlık bölümünde okuyacak olan Ecrin ailesine 17 bin TL değerindeki çantayı aldırdı.

SERVET DEĞERİNDE KESE KAĞIDI

Genç kız heyecanla arayıp bulduğu çantayı satın aldıktan sonra resmen şoka uğradı. Asgari ücret değerindeki çanta kese kağıdı ile teslim edildi. Çoban, şaşkınlığını gizleyemedi.

17 YAŞINDA 17 BİN TL’LİK ÇANTA

Senelik ücreti 450 bin TL olan okula kaydını yaptıran genç fenomenin bir günde yaklaşık 30 bin TL harcadığı video resmen bomba etkisi yarattı. Genç kızın lüks çanta alışverişini gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Çoban'ın takipçileri şöyle söyledi:

