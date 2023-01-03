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Küçükbaş hayvanlarda görüldü! Zonguldak'ta 50 köy için karantina kararı

03.01.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın merkez, Ereğli, Kozlu ve Devrek ilçelerinde toplam 50 köyde, küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı. Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.

Küçükbaş hayvanlarda görüldü! Zonguldak'ta 50 köy için karantina kararı

Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.

İşletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi. (AA)

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Zonguldak karantina küçükbaş hayvan

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