Küçükçekmece'de cinayet! Dini nikahlı eşinin ağabeyini öldürdü!

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Aykut G.'nin imam nikahlı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle eşi S.G. evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşti. Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen Aykut G. ise bugün suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

