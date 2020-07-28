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Küçükçekmece'de cinayet! Dini nikahlı eşinin ağabeyini öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir kişi, imam nikahlı eşinin şiddet nedeniyle evden ayrılıp sığınma evine yerleşmesine eşinin ailesinin neden olduğunu düşünüp kayın biraderini sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan kayın birader hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de cinayet! Dini nikahlı eşinin ağabeyini öldürdü!

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Aykut G.'nin imam nikahlı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle eşi S.G. evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşti. Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen Aykut G. ise bugün suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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