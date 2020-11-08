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Küçükçekmece'de kamyonetin açık kapısının çarptığı kişi: Arkadaşım vurdu sandım

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de sokakta ilerleyen kamyonetin açık olan arka kasa kapısı yol kenarında duran kişiye sert bir şekilde çarptı. Açık kapağın çarptığı kişi, Arkadaşım vurdu sandım hastanede öğrendim" dedi.

Küçükçekmece'de kamyonetin açık kapısının çarptığı kişi: Arkadaşım vurdu sandım

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde 31 Ekim günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Ferdi Bahar (31) isimli bir kişiye, unlu mamuller markasına ait dağıtım kamyonetinin açık olan arka kasa kapısı sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Ferdi Bahar yaralanarak olduğu yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Bahar, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildi.

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Ayağı kırıldığı için platin takılan ve 2 ay boyunca evinden çıkmayan Ferdi Bahar'ın sokağa çıktığı ilk gün başına gelen talihsiz kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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"HASTANEDE ÖĞRENDİM KAMYONETİN ÇARPTIĞINI"

31 yaşındaki 2 çocuk babası Ferdi Bahar kaza anında yaşadıklarını anlattı. Kazadan sonra şuurunu kaybettiğini ifade eden Bahar, “Platinden dolayı 2 aydır evdeydim hava almak için dışarı çıktım. Bir anda aşağıdan gelen aracın kapağı suratıma vurdu. O an şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım. Bana arkadaşımın vurduğunu zannettim. Hastanede öğrendim kamyonetin çarptığını. Dişlerim gitti, elmacık kemiğim kırıldı, kaşımda, dudağımda dikiş var. Şikâyetçi oldum, başkalarının da başına gelebilirdi, ölebilirdim, sakat kalabilirdim. Sonuna kadar peşinden koşacağım bunun. Akşam yatarken kafamın sağ tarafı komple ağrıyor. İşe gideceğim ama gidemiyorum. Evim kira 2 çocuğum var. Yemek yiyemiyorum dişimden dolayı, çorba ile doyuruyorum karnımı" dedi.

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DHA

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