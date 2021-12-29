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Küçükçekmece'de kiracı, avukata beyzbol sopasıyla saldırdı! ''Kafamda 32 dikiş var''

29.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre avukat Osman Karakuş beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. Serbest bırakılan sadırgan hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılırken, saldırıya uğrayan avukat saldırı anını anlattı. Karakuş, "Ev sahibi bu şahsı tahliye etmek istiyordu benle irtibata geçti. Beyzbol sopası ile kafama bir kere vurdu. yağa kalkarken kafamın farklı yerlerine vurdu. Elinde bir de uzun bir bıçak vardı. Kafamda 32 dikiş var 8 yerden darbe aldım'' dedi.

Küçükçekmece'de kiracı, avukata beyzbol sopasıyla saldırdı! ''Kafamda 32 dikiş var''

Küçükçekmece'de kiracısını evden çıkarmak isteyen bir kişi Avukat Osman Karakuş ile görüştü. Ev sahibi kiracısı Murat Y. ile sorun yaşayınca, Avukat Osman Karakuş ile anlaşarak tahliye davası açmasını istedi. Karakuş'a husumet beslemeye başlayan Murat Y., 26 Aralık günü evinin önünde beyzbol sopasıyla iddiaya göre Karakuş'u darp etti. Başının çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Karakuş tedavisinin ardından Murat Y.'den şikayetçi oldu. Murat Y. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan serbest bırakılan saldırgan hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

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''ADALETE YAPILAN BİR SALDIRI''

Saldırıya uğrayan Avukat için, İstanbul 2 Nolu Baro üyesi bir grup avukat, Küçükçekmece Adliyesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, "Bu saldırıya uğrayan Osman bey meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu savunma yapılan bir saldırı olarak değerleniyoruz. Savunmaya yapılan saldırı adalete yapılmış saldırıdır. Ayrıca yargıya yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bir avukata yapılan, bir hakime yapılan saldırı, bir savcıya yapılan saldırıdan hiçbir fark görmüyoruz. Bunların hepsi adalete yapılan saldırıdır. Şiddetin her türlüsü çok kötüdür ama bir meslek icraatı sırasında yapılan saldırı ise daha kötüdür. Biz esasen bütün meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı olacağız. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve davanın sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

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"ELİNDE BİR DE UZUN BİR BIÇAK VARDI"

Saldırıya uğrayan Avukat Osman Karakuş, "Ev sahibi bu şahsı tahliye etmek istiyordu benle irtibata geçti. Beyzbol sopası ile kafama bir kere vurdu. Sonra onunla birlikte düştük. Sonra ben kaçmaya çalıştım. Ayağa kalkarken kafamın farklı yerlerine vurdu. Diyor ki, 'Bana vurdu şuurumu kaybettim vurdum' şuurunu kaybeden bir insan isabetli vuruş yapamaz. Hepsini isabetli bir şekilde kafama vurdu. Elinde bir de uzun bir bıçak vardı. Kafamda 32 dikiş var 8 yerden darbe aldım." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde beyzbol sopası olduğu ve bir kadınla tartıştığı görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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