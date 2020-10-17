Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir müzikhole gelen ve isimleri öğrenilemeyen kalabalık grup ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası mekândan çıkan kişiler bir süre sonra pompalı tüfek ve silahlarla geri geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Müzikholün önüne gelen grup, mekân çalışanlarına pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Bu sırada müzikholde çalışan Volkan T. isimli güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzikhol çalışanları yaralanan arkadaşları Volkan T.'yi en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Volkan T.'nin yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri mekân çevresinde güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme yaptı. Polis, çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polisin çalışması sonrası mekân zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.