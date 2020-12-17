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  4. Küçükçekmece’de aileler arası silahlı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece’de aileler arası silahlı kavga: 3 yaralı

17.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı.

Küçükçekmece’de husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 3 kişi vurularak yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Küçükçekmece 1. Sümbül sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga farklı sokaklara kadar yayılarak devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik çemberine alıp giriş çıkışları kapattı. Sokakta toplanan kalabalık gruplara polis ekipleri müdahale etti. Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürülürken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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