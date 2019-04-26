Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'

'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelinin "cinsel saldırı" suçundan tutuklandığı belirtildi.

"Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

