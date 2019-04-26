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Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.V'nin ifadesi, Küçükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde alındı.

İşlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

- Başsavcılıktan açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelinin "cinsel saldırı" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

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