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Küçükçekmece'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, iki market çalışanı ve bir müşterinin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar görülüyor

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir markette yüzü maskeli, eldivenli bir kişinin market çalışanının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbetmesi anonsuna ilişkin olay yerine gitti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Savaş G'nin (30) yapılan üst aramasında maske, eldiven, gasbettiği değerlendirilen 2 bin 310 lira ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, maddi sıkıntı içinde olduğu, bir miktar borcunun bulunduğu, market çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasını ve kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Savaş G. tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntüsünde şüphelinin kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, iki market çalışanı ve bir müşterinin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar ile şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.

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Küçükçekmece Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü market gasbı

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