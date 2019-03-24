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Küçükçekmece'de otomobil yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Olay Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesin'de gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korucu Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 2948 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri otomobilin yandığını görünce durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri de olay sonrası otomobil ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü araştırdı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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