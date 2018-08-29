Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ercan Bal idaresindeki 06 JOZ 15 plakalı kamyonet, önündeki motosikletliye çarpmamak için manevra yapınca, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JM 6773 plakalı kamyonete çarptı. Bu araç da kazanın etkisiyle bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 34 JM 6773 plakalı kamyonetin yaralanan sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken kazanın meydana geldiği istikamette devrilen araç nedeniyle iki şerit trafiğe tamamen kapandı.

Devrilen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.

