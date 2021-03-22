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Küçükçemece’de parkta kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

22.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından, ’’Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı’nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık’’ başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin sembolleri bildiği anlatıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arsında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK’yı simgelediği bildikleri belirtildi.

“Renk cümbüşü güzel, hoş, güzel bir parktı”
Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu’nun iddianamede yer alan beyanında, “Yaklaşık 2 ay kadar önce tadilat yapılan parkta ben de gezdim. Renk cümbüşü güzel, hoş, güzel bir parktı. Ne zaman ki drone çekimleri ile havadan çekim yapıldı söz konusu durum olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durum sosyal medyaya düştükten sonra toplum hassasiyeti göz önüne alınarak gerekli yıkım işlemi belediye başkanına da bilgi vermek suretiyle şahsımın talimatıyla gerçekleştirildi. Firma yetkilileri ile herhangi bir muhataplığım yoktur. Biz belediye olarak gerekli idari tahkikatı başlattık. Şunu net bir şekilde ifade ederim ki olayda belediyemize isnat edilecek herhangi bir örgütsel tavır yoktur” dediği anlatıldı.
İddianamede, Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylemde propaganda suçu için gerekli cebir ve şiddet unsurunun aranmayacağı, dosya kapsamına yansıyan deliller itibariyle parkın yapımı, yapım öncesi süreç ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde şüpheliler dışında konunun içeriği ve önemi hususunda bilgisi bulunan şahıs olduğuna yönelik dosya kapsamına delil yansımadığı anlatıldı.
Şüphelilere 7,5 yıla kadar hapis talebi
İddianamede, şüpheliler Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi Deniz D.K., ile yüklenici firma çalışanları peyzaj mimarı Gülsüm G. ve peyzaj mimarı Yüksel P.’nin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler, iddianamenin gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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