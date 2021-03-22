Küçükçemece’de parkta kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından, ’’Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı’nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık’’ başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Kasım 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin sembolleri bildiği anlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arsında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK’yı simgelediği bildikleri belirtildi.